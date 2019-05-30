Лед просыпался с небес: на Яловены обрушился сильный град - видео

Кишиневцам повезло, в столице прошел лишь проливной дождь, а Яловены вместе с окрестностями стали мишенью для сильного града, который не щадил приусадебные участки и посевы.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Четверг стал днем, когда прогнозы синоптиков сбылись полностью.

Пользователи соцсетей выложили видео - на кадрах запечатлен сильный град, который накрыл Яловены во второй половине дня.

Лед, падающий с небес, не щадил ни фермерские поля, ни растения на приусадебных участках жителей районного центре и близлежащих сел.

Согласно прогнозу молдавских метеорологов, вечером в четверг и в ночь на пятницу проливные дожди в республике продолжатся. Уровень выпавших осадков составит 15-25 литров на квадратный метр, а скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Непогода пришла в Молдову из соседней Румынии. Град размером с человеческий кулак выпал в румынском уезде Сэлаж, где метеорологи объявили накануне "красный код" метеоопасности в связи с непогодой.

Ненастье обрушилось и на Залэу, где градины тоже были размером с куриное яйцо. В некоторых хозяйствах Румынии град превратил землю в белое поле.

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