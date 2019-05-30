19:58 30 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.68
Поиск
Град.

Лед просыпался с небес: на Яловены обрушился сильный град - видео

CC BY 2.0 / Mike Lewinski / Iridescent Fish Eggs from Heaven
Общество
Получить короткую ссылку
27220

Кишиневцам повезло, в столице прошел лишь проливной дождь, а Яловены вместе с окрестностями стали мишенью для сильного града, который не щадил приусадебные участки и посевы.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Четверг стал днем, когда прогнозы синоптиков сбылись полностью.

Пользователи соцсетей выложили видео - на кадрах запечатлен сильный град, который накрыл Яловены во второй половине дня.

Лед, падающий с небес, не щадил ни фермерские поля, ни растения на приусадебных участках жителей районного центре и близлежащих сел. 

Согласно прогнозу молдавских метеорологов, вечером в четверг и в ночь на пятницу проливные дожди в республике продолжатся. Уровень выпавших осадков составит 15-25 литров на квадратный метр, а скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.  

Непогода пришла в Молдову из соседней Румынии. Град размером с человеческий кулак выпал в румынском уезде Сэлаж, где метеорологи объявили накануне "красный код" метеоопасности в связи с непогодой.

Ненастье обрушилось и на Залэу, где градины тоже были размером с куриное яйцо. В некоторых хозяйствах Румынии град превратил землю в белое поле.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

На Молдову надвигаются грозы, град и шквалистый ветер
Разрушивший в Румынии дома и машины град надвигается на Молдову - видео
Теги:
видео, Яловены, град
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые популярные туристические места среди фотографов мира
Как детеныши бурого медведя обрели новый дом
Медвежата нашли приют и заботу
Случаи притеснения российских СМИ в странах Балтии
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться