Лед просыпался с небес: на Яловены обрушился сильный град - видео

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Четверг стал днем, когда прогнозы синоптиков сбылись полностью.
Пользователи соцсетей выложили видео - на кадрах запечатлен сильный град, который накрыл Яловены во второй половине дня.
Лед, падающий с небес, не щадил ни фермерские поля, ни растения на приусадебных участках жителей районного центре и близлежащих сел.
Согласно прогнозу молдавских метеорологов, вечером в четверг и в ночь на пятницу проливные дожди в республике продолжатся. Уровень выпавших осадков составит 15-25 литров на квадратный метр, а скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.
Непогода пришла в Молдову из соседней Румынии. Град размером с человеческий кулак выпал в румынском уезде Сэлаж, где метеорологи объявили накануне "красный код" метеоопасности в связи с непогодой.
Ненастье обрушилось и на Залэу, где градины тоже были размером с куриное яйцо. В некоторых хозяйствах Румынии град превратил землю в белое поле.
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