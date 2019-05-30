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Водительские права.

Многие водители в Молдове могут остаться без прав - что заявил Павел Филип

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Премьер предложил лишать водительских удостоверений тех, кто превышает максимально допустимую скорость вождения в населенных пунктах и на трассах республики.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Молдавские автолюбители, превышающие допустимую скорость, останутся без водительских удостоверений, а автошколы, выпускники которых массово не могут сдать экзамен по вождению, - без аккредитации. С таким заявлением выступил действующий премьер-министр Павел Филип на заседании в четверг.

Парковочные барьеры
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В прошлом году правительство приняло антиалкогольные постановления, касающиеся вождения в нетрезвом виде. В результате, за первые три месяца 2019 года удалось снизить на 22 процента число автолюбителей, уличенных в алкогольном опьянении за рулем", - заявил Филип. 

Одной из основных причин фатальных дорожно-транспортных происшествий в Молдове премьер назвал превышение скорости. И предложил сразу, без предупредительных мер и штрафных пунктов, лишать водительских прав тех, кто лихачит на дорогах. Именно так, по его словам, поступают во многих странах ЕС. 

Таким образом, предлагается лишать удостоверений на срок от 3 до 6 месяцев автолюбителей, которые проезжают по населенным пунктам со скоростью, превышающей 100 км/ч, и тех, кто несется по трассе национального значения свыше 140 км/ч. 

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются автолюбители в Молдове, Филип обозначил сложную процедуру оформления и получения водительских прав, а также назвал недостаточным уровень подготовки будущих водителей в большинстве автошкол республики.   

Дорожное движение
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Это ненормально, когда граждане вынуждены часами стоять в очередях. Когда есть очереди, появляются случаи коррупции. Нам не стоит облегчать процедуру сдачи экзамена на получение водительских удостоверений, необходимо максимально упростить выдачу самого документа", - уверен глава кабмина. 

Для исключения коррупционной составляющей из процесса сдачи экзамена по вождению, премьер предложил по максимуму оборудовать камерами видеонаблюдения аудитории и автомобили, где проверяются теоретические и практические навыки будущего водителя.

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Теги:
ДТП, превышение скорости, лишение прав, Павел Филип, водительские права
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