На улицах Кишинева был замечен "неандерталец" - фото

Неизвестный в обличии древнего человека не мог не привлечь внимания, очевидцы выложили фотоизображения в Сеть.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Кишинев продолжает удивлять своих жителей день ото дня. В молдавской столице происходят события явно удивляющие простых горожан и служащие длительными поводами для разговоров.

Вот и нынешняя неделя выдалась богатой на загадочные события. На одной из кишиневских улиц очевидцы обнаружили человека в костюме неандертальца - седая борода и усы, шкуры вместо верхней одежды и посох, на который опирался неизвестный персонаж. В соцсетях появилось фото "пращура" в момент, когда он ждет зеленого сигнала светофора и вместе со всеми переходит по "зебре".

Кишиневцы гадают - кто же это? Некоторые сочувственно говорят в комментариях, что неизвестный персонаж - просто обездоленный человек, другие считают, что незнакомец специально переоделся, чтобы шокировать прохожих, третьи допускают, что человек просто проигрался в карты на желание, и его заставили нарядиться именно так.

Но наиболее прозаично настроенные и не склонные к авантюрным версиям люди пишут, что наверняка в Кишиневе просто проходили съемки юмористического видеосюжета.

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