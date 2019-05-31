Внушительный процент молдаван умирает от последствий этой вредной привычки

Табачный капкан: как в Молдове борются с зависимостью от сигарет, куда обращаться, если курят к примеру на остановке общественного транспорта, и что делать, если хочешь отказаться от этой пагубной привычкой, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Молдавский Минздрав предоставил пугающую статистику - в республике ежегодно порядка пяти тысяч человек умирают из-за последствий табакокурения. Это примерно 12% из общего числа летальных исходов. Специалисты подчеркивают, что в 60% смерть из-за последствий табакокурения преждевременная.

Как в Молдове борются с курением?

В Молдове предпринимаются попытки по снижению уровня потребления табачной продукции. Среди прочего, был принят антитабачный закон, который предусматривает, в том числе, запрет на курение в общественных местах. Как в Молдове борются с зависимостью от сигарет, куда обращаться, если курят к примеру на остановке общественного транспорта, и что делать, если хочешь отказаться от этой пагубной привычкой, разбирался обозреватель Sputnik

В 2017 году министерство здравоохранения и социальной защиты утвердило Национальную программу по контролю табака, план действий по ее внедрению на 2017-2021 годы, а также санитарный регламент о вреде здоровью и маркировке табачных изделий. К слову, в 2019 году повысились акцизы на сигареты.

В связи с этим изменился внешний вид сигаретных пачек. На них с двух сторон появились рисунки с изображением внутренних органов, пораженных никотином. А сама надпись о том, что курение вредит здоровью, увеличена.

© Photo: gov.md Изображения на пачках сигарет

Такой "дизайн", как сообщили в Минздраве, размещен на всей табачной продукции, представленной на рынке в 2018 году тремя местными производителями и 15 импортерами.

© Photo: gov.md Изображения, которые разместят на пачках сигарет

"Особое внимание уделяется соблюдению запрета на рекламу и продвижение табачной продукции, продажу сигарет несовершеннолетним, запрета на курение в общественных местах, а также на работе", - отметили в Минздраве.

Штрафы для курильщиков

Кодекс о правонарушениях Республики Молдова предусматривает запрет на "использование торговых марок табачных изделий при продвижении иных продуктов или услуг, а также торговых марок иных продуктов или услуг при продвижении табачных изделий, использование принадлежностей для курения (пепельницы, зажигалки) в целях прямого или косвенного продвижения табачных изделий, а равно предложение табачных изделий на льготных условиях или в качестве подарка". За это, как указано в местном законодательстве, грозит штраф в 72 до 90 условных единиц (3,6-4,5 тысячи леев или примерно 200-250 долларов по текущему курсу Нацбанка), а для юридических лиц - 270 до 300 у.е. (13,5-15 тысяч леев или 750-830 долларов) с лишением права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до года.

За курение в закрытых и полузакрытых общественных местах, включая места общего пользования, на работе и прочих, где это запрещено действующим законодательством, грозит штраф для должностных лиц от 210 до 240 у.е. (10,5-12 тысяч леев или 560-660 долларов), а для юридических лиц в размере от 270 до 300 у.е. (13,5-15 тысяч леев или 750-830 долларов) с лишением права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до года.

Курение в закрытых, полузакрытых и открытых общественных местах, включая места общего пользования, на работе, включая прилегающую территорию в радиусе 10 метров от входа наказывается штрафом для физических лиц в размере от 30 до 42 у.е. (1,5-2,1 тысячи леев или 83-116 долларов).

"Курение в общественных и частных транспортных средствах, в которых находятся несовершеннолетние, под навесами остановок общественного транспорта, в парках аттракционов и на игровых площадках для детей, на стадионах, аренах, площадях и других открытых общественных местах во время проведения развлекательных или иного рода общественных мероприятий влечет наложением штрафа на физлиц в 30 до 42 у.е. (1,5-2,1 тысячи леев или 83-116 долларов)", - сказано в Кодексе о правонарушениях.

Впрочем, законодательство нарушается... На остановках общественного транспорта и в других местах общественного пользования продолжают "дымить".

Куда обращаться, если курят в общественных местах?

В Минздраве отметили, что важную роль в борьбе с курением играет консультирование и помощь в лечении табакозависимых. Такую помощь в течение 2018 года оказали в республиканском наркологическом диспансере 468 гражданам, 305 из которых получили медикаментозное лечение.

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Свыше трех тысяч курильщиков получили консультативная помощь по отказу от курения в территориальных медико-санитарных учреждениях, а 156 тысяч – у семейных врачей.

"Чтобы получить помощь, если человек решил бросить курить, граждане могут позвонить на "Зеленую линию" по номеру телефона 080010001, а если человек курит в общественных местах, то можно обратиться по номеру 080012300", - отметили в Минздраве.

Немного статистики

В 2018 году Национальное агентство публичного здоровья провело порядка 1500 проверок табачных торговых точек, а в 623 обнаружены нарушения – реклама сигарет, продажа табачной продукции без специального этикетирования, курение в общественных местах закрытого типа. Но самое частое нарушение – это продажа сигарет несовершеннолетним.

"Потребление табака приводит к следующим недугам: сердечные болезни, онкология (в частности, рак легких), заболевания головного мозга, сахарному диабету, хроническим деструктивным заболеваниям легких, атеросклерозу", - отметили в Минздраве.

На мировом уровне из-за последствий употребления табака каждый год умирают порядка восьми миллионов человек. К слову, в это огромное число входит миллионов пассивных курильщиков.

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Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этом году он проходит под девизом "Табак и здоровье легких".

"Табак опасен в любой форме потребления, и все табачные изделия серьезно влияют на здоровье легких. Курение удваивает риск развития туберкулеза и увеличивает число смертей вследствие дыхательной недостаточности. У детей, подверженных воздействию табачного дыма, чаще развивается бронхиальная астма, и они сильнее страдают от приступов тяжелой астмы", - отметили в Минздраве Молдовы.

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