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Какие улицы в Кишиневе останутся без света — отключения по секторам столицы

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Плановые работы в системе электросетей будут проводиться в четырех секторах столицы.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Поставщик электроэнергии для столицы сообщает, что 31 мая для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

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Ботаника: 

- ул. Друмул Бачоюлуй 180-196, Гренобле 190 - в период с  09:00 - 17:00.

- ул. Малина Маре 36, 38, 46, Мелестиу 28-32, 29 - в период с 09:40 -  20:40.

Центр:

- Хынчештское шоссе 3-41, 18, 32, Митрополит Гурие Гросу 9-15, 12, Т. Георге 1-5, 2-4 -в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 - в период с 09:15 - 18:00.

Рышкановка:

- ул. Матей Басараб 10 - в период с 09:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Корнулуй 5, 17 - в период с 09:00 - 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробную информацию можно получить на сайте Red Union Fenosa или по телефону: (022) 43-11-11.

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Теги:
плановые отключения, Кишинев, электроэнергия
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