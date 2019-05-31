Профессиональная обманщица: женщину, присвоившую 765 тысяч, осудили

Следователи доказали вину столичной жительницы по всем трем эпизодам мошенничества.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Судебная инстанция признала виновной в мошенничестве 44-летнюю жительницу Кишинева, приговорив ее к 10 годам лишения свободы за присвоение 765 тысяч леев. Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре.

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Следствие доказало, что в 2011-2016 годах обвиняемая обманула пятерых людей, получив крупную сумму денег.

Сначала она взяла кредит в 500 тысяч леев под залог недвижимости, которая принадлежала трем другим людям, введенным в заблуждение.

А весной 2016 года обвиняемая под предлогом открытия кондитерского бизнеса получила у инвестора приблизительно 254 тысячи леев, а затем исчезла с деньгами.

В деле рассматривался также еще один эпизод мошенничества, где фигурирует незначительная денежная сумма.

В ходе судебных слушаний женщина свою вину не признала, однако обвинение привело достаточно доказательств обратного.

В итоге по всем трем эпизодам жительницу Кишинева признали виновной и осудили на 10 лет тюрьмы.

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