13:08 31 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD18.19
  • RUB0.28
  • RON4.26
  • UAH0.68
Поиск
задержание нарушитель наручники

Профессиональная обманщица: женщину, присвоившую 765 тысяч, осудили

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0

Следователи доказали вину столичной жительницы по всем трем эпизодам мошенничества.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Судебная инстанция признала виновной в мошенничестве 44-летнюю жительницу Кишинева, приговорив ее к 10 годам лишения свободы за присвоение 765 тысяч леев. Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре. 

Мошенники почти десять лет отбирали у жителей Молдовы квартиры>>>

Следствие доказало, что в 2011-2016 годах обвиняемая обманула пятерых людей, получив крупную сумму денег.

Кишинев
© Sputnik / Евгений Панасенко
Самый популярный вид мошенничества в Кишиневе: кто может попасться на удочку

Сначала она взяла кредит в 500 тысяч леев под залог недвижимости, которая принадлежала трем другим людям, введенным в заблуждение.

А весной 2016 года обвиняемая под предлогом открытия кондитерского бизнеса получила у инвестора приблизительно 254 тысячи леев, а затем исчезла с деньгами.

В деле рассматривался также еще один эпизод мошенничества, где фигурирует незначительная денежная сумма.

В ходе судебных слушаний женщина свою вину не признала, однако обвинение привело достаточно доказательств обратного.

В итоге по всем трем эпизодам жительницу Кишинева признали виновной и осудили на 10 лет тюрьмы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мошенники атакуют: звонят с иностранных номеров, а со счета улетают деньги
Жертвами мошенника стали кавалеры Ордена Республики
Мошенники обирали через соцсети находящихся за рубежом граждан Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые популярные туристические места среди фотографов мира
Обострение в Косово
Косово: почему произошло обострение ситуации
Случаи притеснения российских СМИ в странах Балтии
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться