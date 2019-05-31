День детей в Приднестровье: бесплатное мороженое и посещение аттракционов

В Приднестровье ежегодно ярко отмечают Международный день детей, но в этот раз постарались привнести новые краски в организацию праздника.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. От возможности посещения зоопарка и ягодного фестиваля до бесплатных мороженого и катания на аттракционах – так коротко можно описать то, что готовят приднестровцы самым маленьким жителям региона на их праздник 1 июня.

"Краски лета" с ягодным вкусом

В Бендерах самым главным местом проведения различных массовых мероприятий стал комплекс "Бендерской крепости", который включает в себя не только саму фортификацию, но и большую парковую зону с различными площадками для отдыха. И день защиты детей под названием "Краски лета" 1 июня пройдут также здесь.

Основные мероприятия в главном приднестровском городе Тирасполе, который расположен недалеко от Бендер и их достопримечательности – крепости, практически через реку Днестр, развернутся в парке культуры и отдыха "Победа". По традиции в праздничной программе – игры, конкурсы, викторины, концерты. Но одновременно в парке пройдет первый в Приднестровье "Ягодный фестиваль".

Как писал Sputnik ранее, гости праздника смогут насладиться свежими ягодами, приобрести их, попробовать, сравнить различные сорта, а также полакомиться всевозможными джемами, вареньями, соками, наливками и оригинальными десертами.

Проведут и концертно-игровую программу, кульминацией которой станет салют из воздушных шаров. Также для посетителей будет организована специальная тематическая фотозона, фотографии на фоне которой будут участвовать в розыгрыше призов.

Нам бы жирафа!

В Дубоссарах к празднику запустят фонтаны, в городе их два: в сквере у Дворца детского юношеского творчества и на улице Дзержинского.

"К этому празднику приурочены и бесплатные экскурсии в наш зоопарк для воспитанников детских садов и учащихся начальных классов школ города и сел района, воспитанников Центра реабилитации и коррекционной школы. Всего более двух тысяч детей", - рассказали в пресс-службе местной администрации.

Часть из детей уже побывали в зоопарке. Экскурсии для остальных ребят проведут в эти дни.

"Я из Дойбаны-2. Очень понравилась лисица, она хитрая, и медведица, красивая", - поделилась своими впечатлениями от посещения зоопарка пятилетняя Даша.

"Мы в зоопарке уже не первый раз, но все равно интересно. У нас здесь есть любимые животные: это питон, лиса. А некоторые животные есть и у нас в селе. Вот если бы еще жирафа сюда привезли, было бы интересно на него посмотреть!", - поверили свое желание школьницы из села Дойбаны Кристина и Надежда.

"Я учусь во втором классе. Сегодня в зоопарке увидел страуса, они несут вот такие яйца! Но яичницу из них я бы есть не стал!", - резюмировал маленький житель Дубоссар Паша.

Недавно всеобщими усилиями территорию зоопарка облагородили. Школьники, студенты, представители общественных организаций, политических партий, коллективов разных предприятийи объединились и организовали экологическую акцию по благоустройству местной достопримечательности.

Бесплатные развлечения

Еще одним подарком для дубоссарских ребят станет бесплатное мороженое – его будут раздавать на улицах города. В список бесплатного входят также и аттракционы.

В начале мая правительством было принято решение о приобретении механических и электрических машинок, велосипедных карт, батутов для более активного и интересного досуга для детей. Главы администрации городов и районов подали тогда заявки с указанием количества аттракционов, и сейчас их удовлетворили. Теперь, к примеру, в Дубоссарах - новых два батута, шесть веломобилей и четыре электромобиля, в Рыбнице - 10 механических и 10 электрических автомобилей.

"Все машинки в надлежащем состоянии. Пять электромашин и пять веломобилей будут находиться в городском парке на территории летней эстрады, где детки смогут безопасно покататься на машинках как самостоятельно, так и с помощью родителей при использовании пульта управления", - рассказали в рыбницкой администрации.

Остальные 10 детских транспортных средств расположатся на набережной реки Днестр по улице Вальченко города Рыбницы, где у ребят будет возможность прокатиться по длинной трассе.

Глава администрации Дубоссар Руслан Чабан отмечает, что аттракционы будут для детей работать бесплатно по всем праздникам, а по выходным цены на них будут установлены гораздо ниже, чем те, которые предлагают коммерческие организации.

"Так пять минут поездки на электромобиле обойдутся родителям всего в пять приднестровских рублей (курс рубля почти эквивалентен лею – прим. авт.), на веломобиле 10 минут – пять рублей, а попрыгать на батуте в течение десяти минут будет стоить пять рублей", - отметил он.

Всего в Приднестровье по заявкам глав администраций на все муниципалитеты требуется приобрести 67 механических, 60 электрических средств передвижения и 23 батута.