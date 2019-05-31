Новый вид сервиса появился в молдавских маршрутках - фото очевидцев

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых видно, какую, почти отеческую, заботу проявляют водители междугородних рейсовых микроавтобусов по отношению к особо чувствительным пассажирам.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik, Андрей Петрик. От некоторых пассажиров междугородних рейсов часто можно было услышать, что водители не думают о комфорте пассажиров, набивают салон под завязку, желая заработать побольше, слишком громко включают раздражающую многих, безвкусную музыку.

Однако и водители рейсовых междугородних микроавтобусов модернизируются в соответствии с веяниями времени, стараются, как могут, угодить пассажирам, внушить им, что забота о комфорте - у них тоже на повестке дня. Постепенно меняется и подвижной состав в секторе междугородних перевозок - на смену старым микроавтобусам, которые лет 20 назад были переделаны из грузовых машин под пассажирские, приходят, пусть и старенькие, но комфортные "спринтеры".

Пользователям соцсетей удалось сфотографировать один из моментов заботы водителя такого микровтобуса о своих пассажирах. Видимо, учитывая не очень хорошее состояние молдавских трасс и чувствительность некоторых клиентов, которых укачивает в длительных поездках, водители решили позаботиться и о чистоте салона, и о том, чтобы человек не оконфузился по пути.

На поручни сидений шоферы междугородних микроавтобусов привязывают самые обыкновенный полиэтиленовые пакеты, цена которых составляет 10-15 банов за штуку. Такое ноу-хау один из пассажиров сфотографировал в салоне маршрутки, следовавшей рейсом Кишинев-Бельцы.

Выглядит такое нововведение в автобусах довольно иронично, но факт остается фактом - и пассажиры не нервничают, и в салоне - чистота. Конечно, на междугородних маршрутах в Молдове рано говорить о комфорте, который присутствует, скажем, в салонах самолетов, где для тех, кого укачало, предусмотрены бумажные пакеты, где раздают минеральную воду, чтобы человек мог перевести дух.

Видно, что смекалистый водитель бельцкого микроавтобуса явно взял это на заметку, отправляясь в путешествие куда-нибудь с семьей. Многие могут высмеять пакетики на поручнях, но надо все же сказать спасибо одному из немногих шоферов, искренне, по-человечески позаботившемуся о пассажирах.

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