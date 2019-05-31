Спасатели подняты по тревоге: в Унгенах появился риск наводнения - видео

Восемьдесят человек возводят искусственную дамбу для защиты населенного пункта, также на помощь едут спасатели из Кишинева.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Спасатели были подняты по тревоге в пятницу утром из-за разлива озера в селе Алексеевка Унгенского района, которое в результате ливней объедитнилось с озером Чакыр.

"Десятки спасателей ведут работы по укреплению дамбы, чтобы вышедшая из берегов вода не затопила дома жителей", - сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, вода из двух местных озер переполняет другой водоем рядом с Унгенами, поэтому спасатели работают в чрезвычайном режиме, чтобы не допустить наводнения.

В настоящее время на месте трудятся около 80 человек. Также на помощь направлены спасатели из Кишинева.

Государственная гидрометеорологическая служба 30 мая объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозовыми дождями и шквалистым ветром. В этот день ожидались грозовые дожди, местами сильные (15-25 литров на квадратный метр), с градом и усилением шквалистого ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Ранее в Госгидрометеослужбе сообщали о риске подъема уровня воды в Пруте и Днестре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK