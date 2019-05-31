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Кража.

В Молдове орудуют квартирные воры - как обезопасить свое жилище от кражи

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Наступает лето с периодом отпусков, сотрудники столичной полиции вышли с рекомендациями к гражданам о том, как исключить преступный ущерб имуществу на время отъезда.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Многие жители нашей страны уже предвкушают грядущий летний отдых. А вместе с тем думают о том, как обезопасить жилище на период длительного отсутствия. Хорошо тем, у кого есть поблизости родственники, которые смогут присмотреть за квартирой или домом. 

Однако и те, кому не на кого возложить заботу о добре на время, пока хозяева загорают, отчаиваться не стоит. Специалисты из полиции дали ряд рекомендаций, соблюдая которые можно быть спокойным, попивая коктейль на пляже и наслаждаясь морским бризом. 

Одним из самых верных способов отпугнуть от вашего жилья любителей поживиться за чужой счет является система сигнализации. Также не стоит распространяться о том, что собираетесь в отпуск. Загружать чемоданы в машину надо быстро и, по возможности, не обращая на себя внимание.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Домушник" вскрыл железную дверь на Рышкановке почти за минуту — видео

Еще один совет: перед поездкой постарайтесь поближе сойтись с соседями. Зоркое око и громкий голос "дамы за стенкой" уже не будут так раздражать, если она задействует эти качества и отпугнет "гостей", позарившихся на ваше имущество.

Сотрудники полиции также рекомендуют гражданам в теплое время года, уходя из квартиры, тщательно закрывать балконные двери, окна и форточки. По возможности - установить на окна декоративные решетки. 

В случае продолжительного отсутствия попросите соседей регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.

Одной из мер безопасности также является, как ни странно, систематическая уборка на лестничной площадке возле входной двери. "Домушники" часто обращают внимание на то, сколько пыли скопилось на коврике перед дверью.

Толстый слой пыли - индикатор для вора о том, что хозяев давно нет дома. Поэтому жильцам можно прибегнуть к услугам по уборке, либо попросить соседей подмести у двери, пока их нет в городе.

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Теги:
кража, преступление, наказание, задержание, окна, воры
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