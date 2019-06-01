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Бездомная собака в приюте.

Животное безразличие, или Как люди оставляют собак в Молдове умирать

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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"Белый бим" по-молдавски: в Бричанах собака перенесла такие страдания, что потеряла веру в людей, но неравнодушные граждане нашей страны стараются вернуть ее к жизни после нескольких лет побоев и тумаков, которые довелось ей перенести.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik, Андрей Петрик. С самой глубокой древности более преданного животного на земле, чем собака, не найти. Четвероногие - лучшие друзья человека - помогают ему во всех сферах жизни, благодаря их чуткому нюху предотвращают теракты, пресекают распространение наркотиков и взрывчатки, ловят нарушителей, решивших незаконно перейти государственную границу. 

Не менее неоценима помощь собак-поводырей слабовидящим или ослепшим людям, лишенным возможности самостоятельно ориентироваться в пространстве. А сколько людей спасли четвероногие на воде, когда те тонули!.. 

И вот, в чем парадокс - если собаки, которые преданны человеку на протяжении всей жизни, никогда не оставят его, то "венец природы" иногда может повести себя по-зверски и даже по изуверски, подвергая животное таким страданиям, которые сам вряд ли бы перенес.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Случай, достойный киносюжета и заставляющий людей неравнодушных содрогнуться, произошел на севере Молдовы, в Бричанах. Несчастную дворняжку случайно обнаружила женщина, приехавшая к родственникам на майские праздники. Поздно вечером дворняга выползла на передних лапах из подворотни и пыталась, было, направиться к свалке, где кормилась. Однако, увидев человека, скрылась обратно.     

Оставив еду несчастной дворняге, задние лапы которой переехал автомобиль, женщина отошла на довольно большое расстояние. Бедное животное вновь появилось на улице и, поев, вновь спряталось, отползая в укромное место, где тумаков от людей получит вряд ли.

Женщина начала выяснять, что же произошло с собакой, как она оказалась в таком жутком состоянии. Охранник предприятия, расположенного рядом, рассказал, что два года назад ее переехала грузовая машина, после чего животное осталось почти обездвиженным. 

Все это время собака, передвигавшаяся лишь на передних лапах, жила в заброшенном, разрушенном, полном мусора подвале одного из домов многоэтажек и выползала оттуда только изредка ночью через узкие решетки. Воя от боли, но спасаясь от голодной смерти, ползло животное к ближайшей свалке в поиске остатков какой-то еды.

Собака породы Хаски.
© Sputnik / Константин Чалабов
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Местные жители знали о несчастном животном, иногда припозднившиеся прохожие видели дворнягу, даже помнили ее кличку - Бусинка. Редкие из них оставляли ей хоть немного еды. Как правило, местная ребятня отгоняла покалеченную собаку камнями и палками.

Неравнодушная женщина из Кишинева несколько дней пыталась отыскать дворнягу, которую видела по приезду в Бричаны. Жители близлежащего многоэтажного дома, у которых она интересовалась, как найти и спасти животное, с пренебрежением бросали ей вслед: "Вам что делать нечего?", "Помогайте лучше людям!", "Сумасшедшая!".

Наконец, удалось найти подвал, в котором скрывалась собака - как-то вечером женщина услышала слабый вой. Однако "подземелье" многоэтажки было заперто на два навесных замка. На следующий день, попытались найти ключи, но один сосед указывал на другого, а в квартире, где должны были находиться ключи от подвала, говорили спуститься этажом ниже.

В результате всей этой путаницы вызвали полицию. Когда машина стражей правопорядка подъехала к подъезду, ключи удивительным образом нашлись, а их "хранитель" сразу же открыл замки. 

Весь тот ужас, который открылся перед глазами людей, вошедших в подвал, трудно описать словами. Бедное животное лежало, забившись мордой в сырой, темный угол, издавая еле слышимый стон - сил сопротивляться "двуногим" у нее уже не было. 

Собаки. Архивное фото
CC0 / Pixabay / msandersmusic
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С трудом вынесли больную, замученную дворнягу из подвала, нашли транспорт и перевезли собаку в один из приютов Кишинева. Осмотр животного ветеринар сначала провести не смог, несчастная настолько сильно вырывалась, что пришлось ввести ей небольшую дозу снотворного препарата.

Проводя осмотр Бусинки, ветеринар ужаснулся - задние лапы были раздроблены, у почти обездвиженного животного за время нахождения в сыром подвале образовались пролежни. Собаке необходимо срочно ампутировать заднюю лапу, но из-за истощения ввести наркоз ей невозможно - сердце дворняги может не выдержать.

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Сейчас она находится под присмотром специалиста и неравнодушных людей, вместе с пищей ей дают необходимые витамины и медикаменты. Дальше для собаки, измученной людьми, все зависит от везения.

Таких историй и в нашей стране, и за рубежом - много. О страданиях собак и предательстве со стороны человека сняты фильмы, самый яркий и запомнившийся из которых, - "Белый Бим, черное ухо". Более искреннюю историю верности четвероногого друга человека найти сложно. Главное, чтобы сам человек об этом помнил...

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Теги:
люди, отношение, животные, безразличие, собака
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