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Американские горки

День защиты детей в Молдове: как отметить праздник, и куда пойти с ребенком

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Бесплатный поход в зоопарк, открытие первой в Молдове скейт-площадки, концерты, конкурсы и соревнования: власти Кишинева подготовили насыщенную программу к 1 июня, а и.о. примара предложил провести последний звонок и День защиты детей иначе.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Детские праздники в Кишиневе пройдут по-другому. Исполняющий обязанности примара (мэра) молдавской столицы Руслан Кодряну порекомендовал подчиненным отказаться от суесловия чиновников столичной администрации.

Школьница из особого дивизиона юных регулировщиков движения им. Ф.Э. Дзержинского проводит беседу о правилах дорожного движения с детьми в детском саду, 1982 год
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"День защиты детей должен быть праздником без скучных отчетов официальных лиц... Давайте, чтобы праздник был для детей", - сказал Кодряну.

Он сообщил, что "1 июня вход в зоопарк для всех детей будет бесплатным".

"В этом году на территории зоопарка появится "Сельский двор". Над этим проектом работали в течение последних шести месяцев", - заявил Кодряну.

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По его словам, 1 июня откроются первая в Молдове скейт-рампа, а также спортивные площадки в обновленном парке Долина роз.

Сюрпризы в каждом столичном секторе

Ко Дню защиты детей власти Кишинева подготовили насыщенную программу – праздничные мероприятия пройдут во всех секторах столицы. 

Дроны
CC0 / Pixabay / MemoryCatcher
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Как рассказала и.о. главы управления культуры Стела Митрюк, в сквере Кафедрального собора с 11.00 до 15.30 запланирована развлекательная программа. Под общим названием "Мир талантливых детей" пройдут художественная выставка, экспозиция рукодельных изделий, рисование на воде и на асфальте, face painting. Также состоится концерт, в котором примут участие детские творческие коллективы и оркестры музыкальных школ.

Праздничная программа откроется выступлением духового оркестра школы искусств имени В. Полякова, затем на сцену выйдут виолончелисты, аккордеонисты.

"Несколько лет назад кишиневский оркестр аккордеонистов получил диплом, признающий его одним из лучших в мире. Речь идет об учащихся музыкальной школы имени М. Биешу", - сказала Митрюк.

Также запланировано выступление кукольного театра, проведение мастер-классов с участием народных умельцев. Намечен запуск интересного проекта библиотеки имени Б.П. Хашдеу.

В парке Штефана чел Маре республиканский центр Артико подготовил развлекательную программу с 11.00 до 16.00.

На Буюканах празднования традиционно пройдут в экспо-центре Moldexpo – с 11.00 до 15.00.

Школа танцев
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На Чеканах торжества организуют в сквере по адресу Алеку Руссо, 57 с 10.00 до 13.00, а в актовом зале управления образования с 10.00 до 17.00 состоится фестиваль "Маленький принц".

Претура центрального сектора организует мероприятия в сквере перед ТЦ ЦУМ. Праздничная программа достаточно насыщенная и включает, среди прочего, конкурсы и соревнования по шахматам и шашкам.

На Рышкановке праздник пройдет на мемориальном комплексе Мирон Костин – с 11.00 до 14.00. Там намечены культурно-спортивные мероприятия, выступления артистов.

На Ботанике программа запланирована в зоопарке по адресу бульвар Дачия, 50/7 с 09.00 по 16.00. Также в этом секторе Кишинева на стадионе по улице Христо Ботева, 2 состоится турнир по футболу с участием детских команд с 09.00 до 16.00.

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Уникальное шоу в Оргееве

Шоу дронов, подготовленное специалистами из Санкт-Петербурга, откроет 1 июня летний сезон в "ОрхейЛэнде".

Организаторы сообщают, что такого зрелища еще не видели жители нашего региона.

Вечером в субботу около сотни разноцветных беспилотников взлетят одновременно и сформируют неповторимую картинку. Другие детали организаторы держат в секрете.

Это шоу станет завершением праздника в честь Международного дня защиты детей. Утром гостей парка развлечений встретят огромные куклы. Будет открыта аквазона с двумя водными горками.

Но главное, что в грядущем летнем сезоне посетителей "ОрхейЛэнда" ждут современные американские горки, которые, как обещает администрация парка, удивят каждого.

Протяженность трассы составит 350 метров, высота - 10 метров, а ширина - 17 метров.

Американские горки изготовлены в Италии с учетом специфики оргеевского парка развлечений.

Для детей в "ОрхейЛэнде" будет действовать особый городок со множеством видов развлечений – от занятия различными ремеслами до вождения в условиях, близких к реальным.

Площадь парка развлечений "ОрхейЛэнд" составляет 20 тысяч квадратных метров. Впервые он был открыт 1 июня 2018 года. С тех пор его посетили более полумиллиона человек, включая гостей из-за рубежа. Пропускная способность "ОрхейЛэнда" превышает 50 тысяч посетителей в день.

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