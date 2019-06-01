Молдавские лицеисты могут сдать ЕГЭ в РЦНК

В этом учебном году молдавские выпускники записались на сдачу ЕГЭ по шести предметам.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Кишиневе (РЦНК) начал работу пункт приема Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили Sputnik в РЦНК.

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"В этом году молдавские лицеисты изъявили желание сдавать математику, русский язык, историю, обществознание, биологию и химию", - говорится в сообщении.

График сдачи ЕГЭ в Молдове полностью совпадает с графиком экзаменов в России.

"Успешная сдача ЕГЭ откроет перед выпускниками школ Молдовы новые возможности получения престижного образования в России", - добавили в Российском центре науки и культуры.

Центр по сдаче ЕГЭ в Республике Молдова на базе РЦНК функционирует с 2017 года. Сейчас к услугам выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования и желающих продолжить профессиональное обучение в вузах Российской Федерации, - помещения и службы, отвечающие всем предъявляемым к проведению ЕГЭ требованиям. Задействованные в организационном и техническом обеспечении экзамена сотрудники РЦНК предварительно изучили соответствующую законодательную базу и прошли подготовку, участвуя в онлайн-семинарах и веб-конференциях Рособрнадзора.

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