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Железнодорожный вокзал

Поезд Кишинев-Одесса летом стал ездить ежедневно

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В сезон летних отпусков с помощью дополнительных вагонов удвоено число мест в модернизированном составе.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. С субботы, 1 июня, поезд Кишинев-Одесса начал ездить ежедневно. Об этом сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).

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"С 1 июня модернизированный поезд Кишинев-Одесса будет курсировать ежедневно. По просьбе путешественников с помощью дополнительных вагонов удвоено число мест на весь летний период", - говорится в сообщении.

С 24 мая ЖДМ изменила стоимость билетов на проезд в вагонах первого и второго класса модернизированного поезда Кишинев-Одесса. Это связано с ростом цен на топливо и валютными колебаниями. Осталась неизменной стоимость билетов третьего класса. 

Поезд
© Sputnik / Miroslav Rotari
Билеты на поезд в системе RoTicket можно будет купить в Молдове

Таким образом, за поездку из Кишинева в Одессу в вагоне первого класса нужно заплатить по 195 леев, билет в вагоне второго класса стоит 180 леев, а в вагоне третьего класса – 150 леев.

Модернизированный состав модели D1M курсирует между Кишиневом и Одессой с 30 марта 2018 года. Состав предлагает три класса комфорта — первый, второй и третий. Вагоны всех трех классов оборудованы кондиционером.

Поезд № 642/641 выезжает из Кишинева в 07.05 и прибывает в Одессу в 10.45. Таможенный контроль пассажиров осуществляется в здании Железнодорожного вокзала Кишинева до посадки. На границе процедура не повторяется.

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Из Одессы поезд отходит в 18.45 и прибывает в Кишинев в 22.20.

Обычно летом "Железная дорога Молдовы" из-за высокого спроса на билеты на это направление увеличивает число рейсов поезда Кишинев-Одесса-Кишинев. К слову, в курортный сезон путешествие на морское побережье Украины именно железной дорогой выходит гораздо быстрее, чем путь на собственном автомобиле или автобусе, так как не приходится простаивать в пробках на границе.

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