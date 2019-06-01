Спасатели рассказали о ситуации в Унгенах, где появился риск наводнения

Для устранения угрозы наводнения в Унгенский район прибыли спасатели из Кишинева и Бельц.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Ситуация в Унгенском районе, куда в пятницу утром в срочном порядке прибыли спасатели из-за разлива озера в селе Алексеевка, которое в результате ливней объединилось с озером Чакыр, стабилизировалась. Об этом в субботу заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

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"В субботу ситуация стабильная. Спасатели завершили миссию. Но мониторинг ситуации продолжат", - сообщила Пушкашу.

Ранее сообщалось, что 31 мая вода из двух местных озер переполнила другой водоем рядом с Унгенами, поэтому спасатели работали в чрезвычайном режиме, чтобы не допустить наводнения и затопления домов местных жителей.

На помощь были направлены спасатели из Кишинева.

Затем прибыли и спасатели из Бельц. В общей сложности над укреплением искусственной дамбы работали 80 человек.

Государственная гидрометеорологическая служба в течение нескольких дней предупреждает о метеоопасности в связи с грозами и шквалистым ветром. Ранее в Госгидрометеослужбе сообщали и о риске подъема уровня воды в Пруте и Днестре.

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