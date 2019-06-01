Для тех, кто боится летать: Молдову и Италию свяжет новый автобусный маршрут

Билеты на автобус до Милана можно будет купить южном автовокзале Кишинева.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Молдову и Италию свяжет новый транспортный маршрут. Как сообщают в министерстве экономики и инфраструктуры республики, речь идет об автобусе, который будет курсировать из Кишинева в Милан и обратно.

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Маршрут пролегает транзитом через такие города, как Падуя, Венеция и Верона. Договоренность о его открытии достигнута во время рабочей встречи смешанной молдавско-итальянской комиссии по вопросам международного автотранспорта, пассажиров и товаров.

Автобус из Кишинева в Милан будет отправляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям в 07.45 и 09.40. Обратно он будет следовать из Милана по субботам и вторникам. Для обеспечения комфорта в длительной поездке и соблюдения экологических стандартов транспортное средство должно соответствовать категории Евро-5.

Стоимость билетов составляет 70 евро. Для детей до пяти лет цена будет ниже в два раза, а для детей от пяти до десяти лет билеты будут продавать со скидкой в 30%. Продажа билетов в Кишиневе осуществляется в национальной валюте.

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