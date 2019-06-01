Американские горки и другие аттракционы 1 июня привлекли детей больше всего

Самые разнообразные разные развлечения подготовили во многих населенных пунктах страны 1 июня - дети нашли для себя занятие на любой вкус.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Детский праздник отметили весело во всех населенных пунктах страны. Большое количество мероприятий организовали в молдавской столице.

К чему готовят детей в Молдове прямо с пеленок>>>

Вход в зоопарк 1 июня для всех детей был бесплатным. В этом году на территории зоопарка появился "Сельский двор". Над этим проектом работали в течение последних шести месяцев. А еще в этот день Открылась первая в Молдове скейт-рампа, а также спортивные площадки в обновленном парке Долина роз.

Сюрпризы в каждом столичном секторе

Ко Дню защиты детей власти Кишинева подготовили насыщенную программу – праздничные мероприятия прошли во всех секторах столицы.

В сквере Кафедрального собора организовали специальную развлекательную программу. Под общим названием "Мир талантливых детей" прошли художественная выставка, экспозиция рукодельных изделий, рисование на воде и на асфальте, face painting и концерт.

В парке Штефана чел Маре республиканский центр Артико подготовил свою развлекательную программу. На Буюканах празднования традиционно состоялись в экспо-центре Moldexpo.

На Чеканах торжества организовали в сквере. Претура центрального сектора провела мероприятия в сквере перед ТЦ ЦУМ. На Рышкановке праздник прошел на мемориальном комплексе Мирон Костин, а на Ботанике - в зоопарке.

Свою программу для малышей подготовили представители правоохранительных органов. Показательные выступления фехтовальщиков, сотрудников спецподразделений, марш оркестра, невероятные трюки четвероногих помощников правоохранителей, а самое интересное - малышам разрешили примерить форму спасателей.

Свою программу организовала кишиневская полиция.

А в Международном аэропорту Кишинева для детей провели розыгрыш подарков.

Кроме того, для малышей провели экскурсию и показали настоящий самолет.

Уникальное шоу в Оргееве

Десятки тысяч жителей страны посетили открытие сезона в "ОрхейЛэнде".

Утром гостей парка развлечений встретили антиматоры.

Также была открыта аквазона с двумя водными горками.

В 2019 году для посетителей "ОрхейЛэнда" построили современные американские горки, которых нет ни в одном городе Молдовы.

Протяженность трассы составляет 350 метров, высота - 10 метров, а ширина - 17 метров.

Американские горки изготовлены в Италии с учетом специфики оргеевского парка развлечений.

А еще для детей в "ОрхейЛэнде" открыли особый городок со множеством видов развлечений – от занятия различными ремеслами до вождения в условиях, близких к реальным.

Завершит праздничный день шоу дронов, подготовленное специалистами из Санкт-Петербурга. Организаторы сообщают, что такого зрелища еще не видели жители нашего региона.

В субботу в 21.30 около сотни разноцветных беспилотников взлетят одновременно и сформируют неповторимую картинку. Другие детали организаторы держат в секрете.

Площадь парка развлечений "ОрхейЛэнд" составляет 20 тысяч квадратных метров. Впервые он был открыт 1 июня 2018 года. С тех пор его посетили более полумиллиона человек, включая гостей из-за рубежа. Пропускная способность "ОрхейЛэнда" превышает 50 тысяч посетителей в день.

1 июня отметили и в Бельцах, где детей развлекал настоящий Железный человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK