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Река Днестр

Когда Днестр пересохнет: останется ли питьевая вода в Молдове

© Sputnik / Н. Козловский
Общество
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Альтернативы Днестру в Молдове нет: эта река обеспечивает порядка 80% населения питьевой водой.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Состояние Днестра во многом зависит от восточной соседки Молдовы – Украины, которая не только регулирует уровень воды, но и давно думает о строительстве на реке каскада из шести ГЭС. Экологи уверены, что этот проект Киева грозит экологической катастрофой. Если с Днестром что-то произойдет, то у Молдовы нет альтернативы в получении питьевой воды, заявил в эфире радиостудии Sputnik вице-директор Агентства "Apele Moldovei" Раду Казаку.

"Альтернативы на данный момент нет. Порядка 80% населения потребляет воду из Днестра. Есть еще река Прут. О мелких реках вообще не может идти и речи, потому что на данный момент они очень плохого качества. Кроме того, их объемов не хватит для обеспечения питьевой водой, а лишь на ирригацию", - сказал Казаку.

Он обратил внимание на грунтовые воды, которые, по его мнению, должны сохраняться как стратегический резерв в случае, если что-то произойдет с Днестром, и Молдова потеряет этот источник воды.

"В республике на данный момент нет таких рисков приостановки или каких-то проблем с водоснабжением", - отметил эксперт.

Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестра.
© Sputnik / Б. Круцко
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Собеседник добавил, что у Кишинева с Киевом построен конструктивный диалог. "Делаем все возможное, чтобы быть услышанными. Проблемы есть, но мы делаем все возможное, чтобы не допустить какие-либо риски", - сказал он.

Может ли помочь Дунай?

Во времена СССР рассматривался весьма любопытный проект, цель которого заключалась в обводнении Кишинева и создании дополнительного источника для орошения сельскохозяйственных земель. По словам Казаку, было предложено построить канал Дунай – Ниспорены и, соответственно, насосной станции, которая бы его насыщала. Тогда эта идея рассматривалась не с точки обеспечения жителей республики питьевой водой, а в целях ирригации.

"Такой проект был, но он очень и очень затратный. Чтобы вода из Дуная дошла до Кишинева нужно преодолеть расстояние примерно в 200 километров. А если учесть еще и рельеф на всей протяженности, то из-за перепада высоты необходимо было бы установить несколько дополнительных насосных станций", - пояснил собеседник.

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По его словам, одно дело - качать воду напрямую из реки, но совсем другое, когда нужно использовать несколько насосных станций. "Итоговая цена за кубометр воды выходит в 10-11 леев – это очень дорого для сельского хозяйства. Все эти варианты, по возможности, надо учитывать, необходимо произвести расчеты и посмотреть, насколько этот проект осуществим", - отметил Казаку.

Он заверил, что на данный момент в Молдове питьевая вода есть, и никаких рисков с ее подачей на данный момент нет.

Украинские грезы   

Днестр все еще находится в центре скандала, который разгорелся из-за желания Украины построить шесть гидроэлектростанций. Соответствующие переговоры Киев ведет уже порядка 10 лет.

Днестр
© Photo: Facebook / Графов Андрей
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А в 2016-м Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает строительство шести новых русловых ГЭС. Это решение еще больше встревожило молдавскую сторону. Против создания каскада из электростанций сначала выступили представители неправительственных экологических организаций, а затем проблему на межгосударственном уровне подняло правительство Молдовы. Беспокойство Кишинева понятно: река Днестр – одна из главных водных артерий республики, откуда черпает питьевую воду столица и другие населенные пункты. Некорректная эксплуатация гидростанций может привести к неприятным последствиям.

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Сейчас все работы в этом направлении приостановлены Киевом, однако точки над "i" не расставлены - заявление о полном отказе от этого проекта от соседей никто не услышал. Молдова продолжает жить в напряжении – ведь это строительство не просто ударит по Днестру, а уничтожит его.

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