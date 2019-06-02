Опять пробки: несколько центральных улиц Кишинева перекроют надолго

Проблемы с передвижением по улицам Армянской, Болгарской и Бернардацци будут длиться с 3 июня - по 31 июля.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявляет о начале работ по прокладке внешних труб, обеспечивающих подачу воды. В связи с этим некоторые участки на улицах Армянской, Болгарской и Бернардацци перекроют.

Так, начиная с 3 по 26 июня, приостановят движение по улице Армянской на участке между улицами Бернардацци и Щусева. В этот период изменится маршрут микроавтобусов номер 192, которые будут следовать с улицы Матеевича по Болгарской, затем по Щусева, Армянской и далее по установленному маршруту.

С 21 июня по 20 июля приостановят трафик по улице Бернардацци на отрезке между Армянской и Болгарской

С 20 по 31 июля перекроют улицу Болгарскую, на пересечении улиц Матеевича и Бернардацци.

Ремонтные работы также доставят определенные неудобства некоторым жителям столичного сектора Чеканы. С 3 июня по 18 июля на улице Отоваска на участке между улицами Подул-Ыналт и Негрештены будет приостановлено движения транспорта в связи с ремонтом сетей предприятиями "Термоэлектрика" и "Apa-Canal Chisinau".

В связи с этим примэрия Кишинева сообщает, что маршруты рейсовых автобусов №24, 31 и 38, а также микроавтобусов 113, 131, 169 и 191 изменятся.

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