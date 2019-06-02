Детский аутизм в Молдове – каковы симптомы и масштабы болезни

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik, Сергей Цуркану. Аутизм как заболевание давно известен в мире. "Дефицит социального взаимодействия", – именно так расшифровывают суть этого недуга. Страдающий аутизмом человек не может полноценно общаться с другими людьми и чувствовать себя в обществе "своим". Аутист не в силах интуитивно понять состояние другого человека, не понимает, когда остановиться в беседе, не осознает смысла шуток или пытается объять их логикой. При этом, страдающий аутизмом может проявлять чудеса памяти или мышления в какой-либо узкой области. Аутизм бывает разным, может протекать в легкой форме, но от этого не перестает быть проблемой.

Больше всего страдающих аутизмом в Южной Корее – по статистике там им страдает каждый 38-й житель. На постсоветском пространстве, в том числе и в Молдове, об этом заболевании заговорили совсем недавно. В эфире передачи "Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова, выступила консультант по вопросам психического здоровья, доктор медицинских наук, доцент Кафедры Психиатрии, Наркологии и Медицинской Психологии Жанна Кихай, она рассказала много интересного и важного об этой проблеме.

"У нас начали об этом говорить благодаря родителям. Мы не знаем причин, по которым возникает аутизм, а если бы знали, то могли бы его вылечить", - сказала врач.

Болезнь многогранна, аутизм — это скорее обобщенное название множества родственных заболеваний.

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"Мы говорим не аутизм, а расстройства аутистического спектра, потому что их много, есть классический аутизм, атипический, синдром Аспергера и так далее. Многие гении у нас кстати с синдромом Аспергера", - отметила Кихай.

Действительно, среди страдающих различными формами аутических расстройств есть и знаменитости – великий режиссер Стенли Кубрик, актер Робин Уильямс, певица и актриса Кортни Лав, и даже гений Моцарт.

Как понять, что ребенок страдает аутизмом?

Родителей должны насторожить некоторые особенности его поведения с самого раннего возраста.

"Еще недавно считалось, что должно быть нарушено три сферы, сейчас говорят о нарушении двух – первое – это социальное взаимодействие, это можно явно заметить уже с полутора лет у ребенка, но хороший специалист замечает это до года, что очень важно для успешного лечения. И второе – стереотипические действия и ритуалы у ребенка, - они могут ходить только одной дорогой, носить одну и ту же одежду", - объяснила эксперт.

Родители волнуются, когда малыш упорно не заговаривает, – раньше это также считалось одним из симптомов расстройства аутического спектра, сейчас медики отказались от этого критерия.

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"Раньше считалось, – если ребенок не говорит, то значит у него аутизм. Это не так. Многие дети не говорят, потому что просто не хотят. Сейчас речь не считается специфическим критерием", - сказала врач.

Каковы масштабы распространения заболевания?

В США этот диагноз ставят одному из 60 рожденных детей, в скандинавских странах и в Италии – одному из ста. В Молдове в прошлом году диагноз был поставлен пятистам гражданам, из которых 400 – дети. Серьезной проблемой, говорит врач, является то, что многие аутисты живут с абсолютно другим диагнозом.

"Проблема в том, что у нас таким деткам до сих пор ставят другой диагноз – шизофрению. Это абсолютно неправильно, и это результат, как ни странно, нашей бедности. Аутизм считался детским заболеванием, а инвалидность нужна и взрослому, поэтому аутисты "превращались" в шизофреников", - объяснила Кихай.

Поведенческий психолог, психотерапевт – вот кто должен работать с ребенком аутистом. Диагноз не аннулируется, но ребенок становится социализированным, и это, пожалуй, самое главное – не только для малыша, но и для его любящих родителей. Болезнь не может безвозвратно пройти, но ее можно контролировать и научиться полноценно с ней жить.

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