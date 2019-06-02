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Работа детского сада

В детских садах Молдовы отменили 42-дневные летние каникулы

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Дошкольные образовательные учреждения страны могут уходить летом на каникулы, однако есть некоторые "но": в Минобразования уточнили, что нужно знать родителям.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Молдавские власти уточнили, как будут работать государственные детские сады в летний период, - каникулы в дошкольных образовательных учреждениях в течение 42-х календарных дней отменены.

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В соответствии с положениями регламента от марта 2016 года "учреждения раннего образования постоянно работают в течение всего года, с перерывом для выполнения санитарных работ, дезинсекции, текущего и/или капитального ремонта, предоставления отпусков персоналу учреждения, в соответствии с Трудовым кодексом", пояснили в министерстве образования, культуры и исследований.

При этом, как отметили в ведомстве, период каникул устанавливается "местным органом власти после предварительной консультации с администрацией учреждения, родителями/законными представителями детей или родительским комитетом, по мере необходимости, до 1 декабря текущего года, и доводится до сведения всех родителей, по меньшей мере за 30 дней до его начала".

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"Положение, предусматривающее каникулы в течение 42-х календарных дней в летний период, отменено", - подчеркнули в министерстве.

Во время каникул, местные власти и руководство учреждения, при необходимости, принимают меры по распределению детей в близлежащие детсады, которые работают на тот период и могут принять малышей, или предлагают родителям альтернативные варианты (к примеру, общественные центры, лагеря дневного пребывания, дежурные группы и др.), в радиусе территориально-административной единицы".

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