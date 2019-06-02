БАК-2019: в Молдове на следующей неделе стартует пора выпускных экзаменов

В этом году экзаменационная сессия выпала на 4-21 июня: результаты экзаменов станут известны 26 июня.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Горячая пора: со следующей недели стартуют экзамены у выпускников гимназий и лицеев.

Девятиклассники первым напишут тестирование по румынскому языку и литературе (3 июня), 6 июня у них будет экзамен по математике, 10 июня – по языку обучения, а 13 июня – по истории румын и всемирной истории.

Экзамены на степень бакалавра начнутся 4 июня, когда лицеисты напишут тест по румынскому языку и литературе, а 7 июня им предстоит сдать экзамен по языку обучения. На 11 июня запланировано тестирование по иностранному языку, 14 июня выпускники будут сдавать профильный предмет - математику, историю румын и всемирную историю, искусство или спортивные дисциплины. Следующим, 18 июня, станет экзамен по выбору - география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история или информатика. Завершится тестирование экзаменом по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку.

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По решению министерства образования, культуры и исследований, все тестирования будут начинаться в 09.00.

Где будет проходить тестирование?

Экзамен на степень бакалавра в этом году выпускники лицеев будут сдавать в 92 центрах. Их список был утвержден Национальной экзаменационной комиссией.

В районах откроют 62 центра, а в Кишиневе - 30. Все центры в столице будут расположены в теоретических лицеях.

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Национальная экзаменационная комиссия также приняла решение о создании двух республиканских центров по проверке работ на степень бакалавра. Они будут оснащены камерами видеонаблюдения во всех кабинетах, а также в коридорах учреждения.

По данным Минобразования, заявления на сдачу экзаменов на степень бакалавра (сессии - 2019) подали 17 тысяч 442 кандидата, из которых 2 тысячи 405 – задолжники, не сдавшие экзамены в рамках предыдущих сессий.

Подведение итогов

Результаты экзаменов на степень бакалавра объявят 26 июня. Выпускники, которые не будут согласны со своими оценками, смогут оспорить полученные баллы в течение 26-27 июня. И уже 4 июля огласят итоги после рассмотрения апелляций.

Подать заявление на участие в дополнительной сессии можно в период 4-5 июля. Сами тестирования намечены на 15-22 июля. Экзамены будут проходить в 10:00. Результаты проверки знаний в рамках дополнительной сессии огласят 24 июля. В течение двух дней можно подать апелляцию.

© Sputnik / Вадим Русу БАК

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