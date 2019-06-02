Сколько стоят в Молдове самые дорогие водительские права - подробности

Самое дорогое и самое дешевое водительское удостоверение - разница лишь в сроке выдаче документа.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Водительское удостоверение в Молдове может выдаваться в течение от 30 календарных дней до шести часов. Правда, цена за документ зависит от выбранных сроков его изготовления.

Таким образом, дешевле всего обойдутся водительские права, которые выдаются в течение месяца, - 320 леев (порядка 18 долларов США по текущему курсу Нацбанка), в течение 15 суток – уже 480 леев (26 долларов), за пять дней – 960 леев (53 доллара), а за три дня – 1280 леев (порядка 70 долларов).

Еще больше заплатят желающие получить документ за сутки – 1600 леев (около 90 долларов). А самое дорогое водительское удостоверение обойдется в 1920 леев (чуть больше 100 долларов). За такую сумму права выдадут всего за шесть часов после подачи всего пакета необходимых документов.

Временное водительское удостоверение выдается по запросу, а его цена составляет 80 леев (порядка четырех долларов).

Какие документы нужны для получения водительских прав?

Для оформления водительского удостоверения в первый раз необходимо представить следующие документы:

Для замены водительских прав необходимы:

документ удостоверяющий личность;

бланк заявления, подписанного заявителем (заполняется на момент оформления документов);

медицинская справка;

водительское удостоверение, полученное раннее;

подтверждение оплаты тарифов за предоставленную услугу.

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