Сколько стоят в Молдове самые дорогие водительские права - подробности

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Водительское удостоверение в Молдове может выдаваться в течение от 30 календарных дней до шести часов. Правда, цена за документ зависит от выбранных сроков его изготовления.
Таким образом, дешевле всего обойдутся водительские права, которые выдаются в течение месяца, - 320 леев (порядка 18 долларов США по текущему курсу Нацбанка), в течение 15 суток – уже 480 леев (26 долларов), за пять дней – 960 леев (53 доллара), а за три дня – 1280 леев (порядка 70 долларов).
Еще больше заплатят желающие получить документ за сутки – 1600 леев (около 90 долларов). А самое дорогое водительское удостоверение обойдется в 1920 леев (чуть больше 100 долларов). За такую сумму права выдадут всего за шесть часов после подачи всего пакета необходимых документов.
Временное водительское удостоверение выдается по запросу, а его цена составляет 80 леев (порядка четырех долларов).
Какие документы нужны для получения водительских прав?
Для оформления водительского удостоверения в первый раз необходимо представить следующие документы:
- документ удостоверяющий личность;
- типовое заявление, подписанное заявителем (заполняется на момент оформления документов);
- медицинская справка;
- свидетельство об окончании автошколы;
- подтверждение оплаты тарифов за предоставленную услугу.
Для замены водительских прав необходимы:
- документ удостоверяющий личность;
- бланк заявления, подписанного заявителем (заполняется на момент оформления документов);
- медицинская справка;
- водительское удостоверение, полученное раннее;
- подтверждение оплаты тарифов за предоставленную услугу.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK