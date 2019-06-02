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Жилой квартал

Вся правда о госпрограмме "Prima Casa": что так не поняли молдаване

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Многие слышали о госпрограмме доступного жилья "Prima Casa", но не все поняли, что она из себя реально представляет.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik, Мария Диминец. Прошел год с момента запуска государственной программы "Prima Casa", ("Первый дом"). Это произошло перед выборами в парламент Молдовы, и некоторые аналитики тогда окрестили упомянутый проект популистским. Свои доводы они подкрепили аргументами о том, что власти решили таким образом поддержать принадлежащие им стройкомпании. Также ряд экспертов указывал на то, что рынок недвижимости сокращается, потому что граждане республики покидают страну, а квартиры в новостроях пустуют.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Расширен круг тех, кто воспользуется компенсациями за первое жилье

Затем, когда первые жители Молдовы со скромными доходами въехали в свои новые квартиры в рамках этой госпрограммы, стало муссироваться предположение, что после выборов "Prima Casa" заглохнет из-за отсутствия средств на продолжение этого проекта.

Что же произошло на самом деле?

Пока некоторые эксперты нападали на проект "Prima Casa" число граждан, которые воспользовались этим предложением продолжало расти. К примеру, за девять месяцев 2018-го было подано 1200 заявок, а только за три месяца этого года – 1000. Конечно, некоторые заявки банки отклонили, потому что претенденты на ипотеку не имели права воспользоваться этой программой.

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Ко всему расширился список получателей компенсации в рамках "Prima Casa". В течение года правительство запустило "Prima Casa", "Prima Casa-2", "Prima Casa-3", а с 1 июня 2019-го – и "Prima Casa-4".

К настоящему моменту жилье таким путем купили 2282 человека. Преимущества проекта огромны, но мало кто их понимает. Со времен обретения независимости у граждан Республики Молдова не было такой возможности, чтобы государство помогало им приобрести жилье. И тут речь идет не просто о возможности получить ипотечный кредит с ежемесячной процентной ставкой почти в 6%. Ведь вне проекта этот показатель составляет не менее 9%, а несколько лет назад он приравнивался к 14%. Но эта деталь не самая важная. Дело в том, что государство возвращает получателям "Prima Casa" половину суммы денег, заимствованной у банка, без процентов.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Что такое Prima Casa?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casa разработана в помощь молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casa-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться программой, были включены бюджетники. Prima casa-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков. 

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Чтобы воспользоваться этой программой необходимо выполнить несколько обязательственных условий, на основе которых и выдается кредит. Единственное отличие заключается в том, что запрос на компенсацию необходимо делать онлайн в электронном регистре заявлений о предоставлении денежных компенсаций.

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