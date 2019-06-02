В Молдове через месяц изменится процесс выхода на пенсию для мужчин

Согласно закону о государственной пенсионной системе в республике, начиная с июля 2017-го постепенно повышаются возраст выхода на пенсию и трудового стажа как для мужчин, так и для женщин.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. С 1 июля 2019 года в Молдове устанавливается новый стандарт возраста выхода на пенсию для мужчин, сообщает sputnik.md. Теперь представители сильного пола будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Это предусматривает закон о государственной пенсионной системе.

Согласно положениям местного законодательства, начиная с 1 июля 2017 года в Молдове началось постепенное повышение пенсионного возраста и трудового стажа как для мужчин, так и для женщин. Более того в республике в будущем будет единый возраст выхода на заслуженный отдых – 63 года. Первыми до закрепленной на государственном уровне планки дошли молдавские мужчины, а женщины достигнут единого возрастного стандарта летом 2028 года. То есть пенсионный возраст увеличивается ежегодно на шесть месяцев.

© Photo: Captură ecran Lex Justice Vîrsta standard de pensionare

Полный страховой стаж 34 года для мужчин установлен с 1 июля 2018 года, а молдавские женщины придут к этому показателю 1 июля 2024 года.

© Photo: Captură ecran / Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova Stagiul complet de cotizare

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