"Кулинарное преступление": что подавали на стол одного из суши-баров Кишинева

Власти заинтересовались деятельностью одного из столичных суши-баров, на который появились жалобы в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Инспекторы муниципального управления Национального агентства продовольственной безопасности проверили столичное заведение, которое занимается приготовлением блюд из сырой рыбы. На этот суши-бар поступили жалобы пользователей социальных сетей.

"В ходе проверок выявлены многочисленные несоответствия санитарным требованиям, а также нарушения правил безопасности пищевых продуктов", - отмечено на сайте организации.

Специалисты подразделения Национального агентства продовольственной безопасности составили протокол и порекомендовали владельцам заведения исправить все нарушения.

"Муниципальное управление агентства проверит заведение в установленные сроки на предмет соответствия нормам, а если выявят нарушения, то будут приняты соответствующие меры", - добавили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое на кухне столичного суши-бара. Видео выложил в Сеть посетитель этого заведения. На кадрах видно, что в помещении кухни царит бардак, а повар работает не просто без униформы, но даже без фартука. Автор видео назвал происходящее в суши-баре "кулинарным преступлением".

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