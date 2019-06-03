Смрад, мор и жуть - что происходит на озере "Валя Морилор"

В самом старом искусственном водоеме столицы массово гибнет рыба - происходящее может быть обычным природным явлением, уверяют ответственные лица муниципалитета.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В озере парка "Валя Морилор" снова массово гибнет рыба. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии и видео всплывших вверх животом рыбешек в воде, заваленной мусором.

По мнению представителей муниципальных предприятий, которые отвечают за состояние озера, в массовой гибели рыбы нет ничего необычного. К этому могла привести жара, установившаяся в Кишиневе в минувшие дни.

"На прошлой неделе мы вновь взяли пробы воды из озера, чтобы убедиться, что мор рыбы обусловлен не сильным загрязнением, а другими причинами. Однако, чтобы обеспечить систематическую подачу кислорода в воду, мы решили установить на озере аэраторы. Также мы надеемся приобрести аппаратуру, позволяющую проводить дезинфекцию воды и песка на пляже", - заявил корреспонденту Sputnik.md глава муниципального предприятия Spații Verzi Сергей Карп.

По словам руководителя предприятия, погибшая рыба будет собрана с поверхности озера в ближайшее время. "Мертвую рыбу мы соберем и закопаем в специально-отведенном месте во избежание распространения инфекции", - уточнил собеседник.

Массовая гибель рыбы на озере в парке "Валя Морилор" (бывшее Комсомольское озеро) отмечается регулярно и случается едва ли не каждый год. Так, в 2006 году в озере за несколько часов погибла практически вся рыба. Факты мора были зафиксированы и в 2018, и в 2017 году.

Каждый раз муниципальные власти утверждают, что с озером все в порядке и гибель рыбы объясняется естественными причинами.

По мнению экологов, самая вероятная причина постоянного мора рыбы в этом водоеме является заиленность озера, гибель водорослей и как следствие, снижение уровня кислорода в воде.

Положение могло бы спасти обновление воды, однако учитывая, что озеро практически непроточное, это обернется огромными расходами для городского бюджета.

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