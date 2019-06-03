Кишинев снова затопило: что сказали в примэрии - фото и видео

Больше всего из-за непогоды пострадал кишиневский сектор Буюканы - смотрите на фото и видео, к каким последствиям привел ливень.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Улицы молдавской столицы оказались затоплены после прошедшего в ночь на понедельник проливного дождя.

На улице И.Крянгэ вся проезжая часть усыпана камнями.

Из-за этого на данном участке утром образовалась значительная пробка.

Грязь на улице после ливня в Кишиневе © Sputnik / Yana Zaharova

Грязь на улице после ливня в Кишиневе © Sputnik / Yana Zaharova

Грязь на улице после ливня в Кишиневе © Sputnik / Yana Zaharova 1 / 3 © Sputnik / Yana Zaharova Грязь на улице после ливня в Кишиневе

Кроме того, оказалась сильно затоплена улица Каля Ешилор. На снимках, размещенных в Сети, видно, как транспортные средства вынуждены передвигаться по воде.

"В результате дождя есть несколько адресов, где отмечены затопления. На улице Алба-Юлия был затоплен чердак, в результате несколько квартир пострадали. Есть два садика, №164 и 183, которые также пострадали", - заявил в понедельник на заседании муниципальных служб претор столичного сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

Чиновник также подчеркнул, что существует проблема и на улице Корнулуй.

"В гимназии №87 есть проблемы с началом экзамена, так как во всем квартале нет света. Улица Крянгэ вся в камнях, но сейчас прибудут рабочие", - добавил Брынзанюк.

На Рышкановке, по словам претора этого сектора, больше всего пострадала улица Албишоара.

В управлении транспорта уточнили, что на всех проблемных участках уже ведутся работы по устранению последствий ливня.

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