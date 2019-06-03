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Ливень в Кишиневе

Последствия сильного ливня в Молдове в нескольких фото и видео

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Затопленные улицы и подвалы жилых домов по всей стране, залитое водой здание Страшенской прокуратуры: последствия ливней, которые обрушились на Молдову в ночь на понедельник.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы подвел предварительные итоги прошедших по всей стране ливней. Из-за обильных осадков помощь спасателей понадобилась этим утром для откачивания воды в нескольких дворах и подвалах.

В частности, речь идет о населенном пункте Магдачешты Криулянского района, где дождь залил частный сад. В населенном пункте Порумбены Криулянского района частный дом едва не ушел под воду. В городе Страшены спасатели откачали воду из здания прокуратуры. А в Кишиневе сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям провели аналогичные работы на улице Корнулуй 11/1, где водой затопило подвал жилого дома.

Грязь на улице после ливня в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
В примэрии рассказали о последствиях ливня в Кишиневе

Ситуация в Кишиневе обсуждалась и на еженедельном заседании муниципальных служб примэрии (мэрии). На Рышкановке, по словам претора этого сектора, больше всего пострадала улица Албишоара.

В Кишиневе ливень превратил в водопад лестницу во дворе – видео>>>

"В результате дождя есть несколько адресов, где отмечены затопления. На улице Алба-Юлия был затоплен чердак, в результате несколько квартир пострадали. Есть два садика, №164 и 183, которые также пострадали", - заявил в понедельник на заседании муниципальных служб претор столичного сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

По его словам, в гимназии №87 есть проблемы с началом экзамена, так как во всем квартале нет света.

"Улица Крянгэ вся в камнях, но сейчас прибудут рабочие", - добавил Брынзанюк.

Из-за этого на данном участке утром образовалась значительная пробка.

  • Грязь на улице после ливня в Кишиневе
    Грязь на улице после ливня в Кишиневе
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Грязь на улице после ливня в Кишиневе
    Грязь на улице после ливня в Кишиневе
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Грязь на улице после ливня в Кишиневе
    Грязь на улице после ливня в Кишиневе
    © Sputnik / Yana Zaharova
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© Sputnik / Yana Zaharova
Грязь на улице после ливня в Кишиневе

А так, согласно публикациям в соцсетях, выглядел подземный переход возле ТЦ ЦУМ рано утром.

Кроме того, оказалась сильно затоплена улица Каля Ешилор. На снимках, размещенных в Сети, видно, как транспортные средства вынуждены передвигаться по воде.

В управлении транспорта уточнили, что на всех проблемных участках уже ведутся работы по устранению последствий ливня.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы рекомендует в экстренных случаях звонить по единому номеру спасения "112".

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