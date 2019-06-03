Один КПП, закрытый из-за подъема уровня воды в Днестре, возобновил работу

Таможенный пункт не работал почти две недели из-за подъема уровня воды в Днестре.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Паромный пункт пропуска в Сороках возобновил работу, сообщили в понедельник в Таможенной службе страны.

КПП был закрыт с 22 мая из-за подъема уровня воды в Днестре. Тогда же приостановили деятельность пункта пропуска Косэуць.

"Паромный пункт пропуска "Сорока" возобновил работу. Речной КПП пока остается закрытым", - говорится в сообщении.

В Таможенной службе уточнили, что все остальные пункты пропуска работают в нормальном режиме.

В конце мая в Госгидрометеослужбе сообщали о том, что уровень воды в Днестре и Пруте может подняться на 2-3 метра.

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