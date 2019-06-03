В Молдове снова может подняться уровень воды в реках

На отдельных малых реках и водотоках возможен значительный подъем дебита.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с "формированием интенсивного склонового стока".

Предупреждение действует с 3 по 7 июня.

"В связи с прогнозируемыми кратковременными дождями, местами сильными, на отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра, местами формирование интенсивного местного склонового стока", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Специалисты попросили обратить внимание на состоянии плотин прудов и водохранилищ экономических агентов, в ведении которых находятся водоемы.

Гидрологи предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания в случаях сезонной хозяйственной деятельности или подверженности определенных участков территории подтоплениям.

В конце мая Госгидрометеослужба уже предупреждала о том, что существует риск подъема уровня воды в Пруте и Днестре на 2-3 метра.

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