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Полиция Молдовы дала советы, как школьникам безопасно провести каникулы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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У десятков тысяч ребят закончился учебный год, но во время активного отдыха надо вести себя предельно внимательно - в полиции рассказали, о каких предосторожностях не стоит забывать.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Пора корпения над учебниками и зубрежки закончилась, у гимназистов и лицеистов нашей страны наступили трехмесячные каникулы, которые многие хотят провести максимально интересно и активно. Но и на отдыхе детей и подростков подстерегает опасность - о мерах безопасности на отдыхе напомнили молдавским школьникам сотрудники полиции. 

Первое, о чем стоит помнить, - не отправляться в поход без сопровождающего взрослого человека. В лесу, особенно в Кодрах, есть шанс заблудиться, а навигатор на телефоне может подвести - не везде доступна мобильная связь, а наедине с дикой природой подростки могут растеряться.

Беспризорные дети
© Sputnik / Юрий Пирогов
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Следующее, о чем не стоит забывать, - не кататься на велосипеде и не играть на проезжей части. В последние два года особенно участились случаи ДТП, жертвами которых становились несовершеннолетние, которые, увлекшись игрой, просто не замечали несшийся по трассе автомобиль. Местом для игр и развлечений, как утверждают полицейские, могут быть дворы домов или школ, спортивные площадки и парки.

В полиции напомнили детям и подросткам, что дорогу следует переходить только в специально отведенных местах, любая оплошность или поспешность может стоить жизни.

Тем учащимся, кто постарше, сотрудники полиции рекомендуют избегать людей с подозрительным или вызывающим поведением, а также компаний, где употребляют алкоголь или легкие наркотики. Не стоит соглашаться на участие в азартных играх, даже если речь идет о небольших суммах. Мошенники могут обобрать новичка до нитки так, что он даже не заметит.

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Сотрудники правоохранительных органов призывают подростков отказаться от употребления алкоголя. Неокрепшая психика под воздействием даже незначительных доз слабоалкогольных напитков может ответить неадекватным поведением.

О чем должны помнить родители

Родители должны постоянно следить за тем, где находится ребенок, когда его нет рядом. Сотрудники полиции рекомендуют в ненавязчивой форме звонить детям, спрашивать, чем они занимаются и где находятся в данным момент. 

В век информационных технологий также важно следить за тем, с кем общается ребенок или подросток в социальных сетях, нет ли предложений от подозрительных лиц о встрече с ним. Также рекомендуется просматривать историю действий ребенка на компьютере, следить, не посещает ли он сайты, которые могут навредить его психоэмоциальному состоянию. 

В полиции также порекомендовали родителям, чтобы у ребенка при себе всегда находилась их контактная информация - номера телефонов, точный домашний адрес семьи. 

Родители, по мнению сотрудников органов правопорядка, должны предельно четко и ясно объяснить детям, с кем не стоит общаться на улице, приучить их не принимать подарки от неизвестных людей, не садиться в автомобили к незнакомцам, что бы они не обещали.

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Теги:
каникулы, школьники, дети, рекомендации, полиция
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