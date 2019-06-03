Дедовщина в молдавской армии - министр обороны сделал заявление

О случаях неуставных отношений в рядах молдавской армии не было слышно давно, и вот - очередной инцидент.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Жестокое избиение одного из солдат срочной службы произошло в мотопехотной бригаде №2 имени Штефана чел Маре. Как сообщил на своей персональной странице в социальной сети Facebook действующий министр обороны Молдовы Еуджен Стурза, случай неуставных отношений имел место в субботу вечером, 1 июня.

По предварительной информации, речь идет об одном избитом солдате, хотя не исключен и сценарий издевательств "дедов" сразу над несколькими военнослужащими, об этом пишут пользователи соцсетей.

Как сообщил Стурза, по данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело. Чиновник пригрозил суровыми наказаниями и увольнениями всем тем, кто допустил подобный инцидент среди солдат срочной службы.

"Инициатор избиения изолирован от военнослужащих. Скоро он будет арестован, а дело передано в прокуратуру. Военная инспекция и полиция детально расследуют этот случай. Все виновные понесут заслуженное, суровое наказание, включая отставки и не только", - написал чиновник, отметив, что впредь не потерпит такого отношения к тем, кто исполняет свой долг в армии.

Про дедовщину в еще советской армии начали открыто писать во времена перестройки. Казалось бы, после распада СССР и создания национальной армии Молдовы ситуация должна была поменяться: увы, все не так. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы Юрий Чофу.

"Это - бич армии. Неуставных взаимоотношений не стало меньше, они теперь существуют "втихаря". Ко как-то обратился знакомый, отец молодого человека, рассказал, что его сын захотел идти в армию. Он туда рвался перед присягой, а потом звонил и требовал забрать его из армии. Как выяснилось, его там избили", — сказал собеседник.

Интересно, что больше всего дедовщины в войсках карабинеров, и эксперт объясняет объективные причины этого явления. По словам Чофу, среди карабинеров распространено мнение о том, что человек, прослуживший хотя бы месяц, уже - "дед".

"Войска карабинеров — это внутренние войска, которые охраняли зэков, глядя на которых набирались "опыта", — рассказал Чофу.

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