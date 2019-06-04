Участок таможни "Бендеры" кишиневского направления намереваются расширить

В Приднестровье объяснили, для каких целей собираются увеличить территорию ТПП.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июн – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены увеличить площадь самого загруженного таможенного пропускного пункта (ТПП) "Бендеры" кишиневского направления. Недавно с целью оценить возможность расширения таможню посетил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Эта мера необходима для ускорения процесса таможенного оформления и паспортного контроля. Данный участок – наиболее загруженный с точки зрения количества транспортных средств, пересекающих границу Приднестровья в обоих направлениях", - подчеркнул Красносельский.

Дополнительные полосы будут предназначены для туристов. Оформление на них планируется осуществлять в ускоренном порядке. Предусматривается также выдача пользователям данных полос так называемого паспорта туриста. В планах – размещение на ТПП информационной доски со сведениями, которые смогут заинтересовать и облегчить передвижение гостей по региону.

По словам Вадима Красносельского, в перспективе увеличение площади ожидает и другие таможенные пункты пропуска, расположенные на наиболее оживленных магистралях в разных направлениях.

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