Июньский сюрприз от примэрии Кишинева: действителен на всем протяжении лета

В столичной администрации ответили на один из самых животрепещущих вопросов, который волнует горожан: почему же сократилось число единиц общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Общественного транспорта, который курсирует по улицам Кишинева, на весь период летних месяцев станет меньше. Сокращение произойдет постепенно - к 16 июня - на 8%, а потом вплоть до 31 августа число троллейбусов уменьшится еще на 22 единицы, а автобусов – на две. Таким образом до сентября по муниципальным маршрутам будут ездить 266 троллейбусов и 101 автобус.

Столичные власти объясняют это тем, что в течение лета пассажиропоток снижается примерно на 20-25%. Это, как подчеркивают специалисты, связано с отпускным периодом и каникулами.

К слову, на данный момент число единиц общественного транспорта, которые курсируют по улицам Кишинева, значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как отметил глава управления электротранспорта Дорин Чорный, это объясняется расширением маршрутной сетки.

По его словам, сокращение в летний период единиц общественного транспорта производится каждый год.

При этом число автобусов маршрута №31, которые ездят в пригород Вадул-луй-Воды, в выходные дни увеличат на одну единицу. Это изменение действует только в течение лета, сообщил глава городского автобусного парка Виталий Копач.

С 16 июня новый график следования троллейбусов и маршрутов появится на остановках общественного транспорта.

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