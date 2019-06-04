Небеса разверзлись над молдавскими Кодрами – видео

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В зоне молдавских Кодр во вторник после обеда лило, как из ведра. В селе Бэлчана Хынчештского района река Лэпушница вышла из берегов и залила огороды местных жителей. Гектары сельхозкультур всего за несколько минут оказались уничтожены потоками воды, сообщает sputnik.md.

Стихия разбушевалась вовсю.

В один из жилых домов в этом же населенном пункте ударила молния и вызвала пожар. Возгорание, к счастью, удалось быстро потушить.

Крупный град выпал в районе Басарабяска.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром. Предупреждение действует во вторник до 22.00. Кроме того в стране до 7 июня действует "желтый код" гидрологической опасности в связи с "формированием интенсивного склонового стока".

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