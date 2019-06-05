Медик-ветеринар выдавал справки за 15-кратную цену, сейчас он задержан

Врач-ветеринар за выдачу справки требовал к официальной ее стоимости сумму в 15 раз больше.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали за нарушения выдачи санитарных документов медика-ветеринара территориального управления Кагула и Вулканешт Нацагентства продовольственной безопасности (НАПБ) и его сообщника – владельца скотобойни. Об этом в среду сообщили в пресс-службе НАЦ.

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"Обоих подозревают в создании схемы по вымогательству денег у местных экономических агентов, специализирующихся на торговле продукции животного происхождения, за выдачу им санитарно-ветеринарных документов", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Согласно материалам следствия, сотрудник НАПБ за выдачу справки, необходимую для торговли свининой и говядиной, кроме официальной таксы в 54 лея требовал себе надбавку в 800 леев за каждый такой документ.

Деньги, как пояснили в НАЦ, он получал через начальника скотобойни, который выступал посредником в этом незаконном "бизнесе".

Расследование началось после того, как в правоохранительные структуры поступили жалобы сразу от нескольких предпринимателей. Они рассказали, что систематически вынуждены переплачивать за получение санитарно-ветеринарных документов.

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Когда было собрано достаточное количество доказательств, обоих подозреваемых задержали. На них открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции. Сейчас их поместили под предварительный арест на 72 часа.

Действующее законодательство предусматривает за содеянное наказание до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности.

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