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Дождь

Детей из подтопленных в Молдове домов спасатели выносили на руках - видео

© AFP 2019 / YURI KADOBNOV
Общество
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Затопленные подвалы и дома, пострадавшие от напора воды дамбы, эвакуация людей в некоторых населенных пунктах: Молдова пережила стихию.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) подвел предварительные итоги прошедших во вторник по всей стране ливней.

Больше всего пострадали села Рошу, Етулия, Кирканы, Кикоара Кагульского района, а также населенный пункт Чобалакчия Кантемирского района. Помощь спасателей понадобилась для откачивания воды из частных дворов, подвалов и домов.

"В селе Кукоара из затопленных домов эвакуированы четверо человек, включая двух несовершеннолетних. В этом же населенном пункте сотрудники инспектората вместе с местными жителями провели работы по реконструкции одного из сегментов дамбы, который пострадал в результате стихии", - отметили в инспекторате.

Сильные дожди прошли также в северных и центральных районах республики. Помощь спасателей понадобилась и в Единецком районе после того, как пострадала часть защитной дамбы на одном из озер близ села Чепелеуцы.

Дождь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Чтобы предотвратить опасность затопления нескольких домов спасатели провели работы по откачиванию воды из озера в реку Раковэц. Из-за обильных осадков оказались частично затопленным 15 дворов", - отметили в ГИЧС.

Всего из-за дождей пострадало 2,85 километра местных дорог в селах Шаптебань, Александрешты, Новые Борошены и Рэкэрия Рышканского района. Более того, в Глодянском и Рышканском районах воду откачали из 14 подвалов частных домохозяйств.

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Спасатели провели работы по разблокированию проезжей части в Шолданештском районе после того, как на в селах Глинжены и Михулены сильный ветер повалил деревья.

В районе Басарабяска прошел сильный град – пострадали многие сельскохозяйственные участки. В Фалештах затоплены пять частных дворов.

"В пострадавших из-за погодных условий районах работают специальные комиссии для оценки материального ущерба", - отметили в инспекторате.

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