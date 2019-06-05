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В Молдове стартовал новый международный образовательный проект SputnikPro.

Sputnik Молдова вновь лидирует в рейтинге самых популярных интернет-СМИ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Уже традиционно наше издание возглавляет топ-10 интернет-медиа Молдовы, по данным авторитетного рейтингового агентства.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. В ранг-листе интернет-СМИ нашей страны продолжает лидировать Sputnik Молдова. Согласно данным исследования, проведенного агентством Gemius, в марте и апреле 2019 года читательская аудитория Sputnik Молдова подросла еще на один процент. Доля читательской аудитории, которая приходится на информационный контент Sputnik Молдова, составляет 14 процентов. 

Главный фактор нашего общего успеха — это вы, дорогие читатели. Вы подсказываете нам интересные темы, обращаете внимание на самые острые и актуальные проблемы, с которыми сталкивается Молдова.

Профессионализм и объективное освещение международной и отечественной повестки дня, объективность и взвешенность, актуальная и точная информация — это творческий почерк коллектива Sputnik Молдова. Каждый день, в режиме 24/7, мы рассказываем о самых важных и интересных событиях как в Молдове, так и за ее пределами.

Третий Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива
© Sputnik / Miroslav Rotari
ФОТО: Награждение победителей Третьего конкурса молодых журналистов "Перспектива - 2018"
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В условиях, когда средства массовой информации все чаще склонны разделяться по политическим лагерям, жертвуя объективностью в конъюнктурных целях, а геополитический раскол искажает основополагающие принципы СМИ, на страницах и в радиоэфире Sputnik Молдова читатели и радиослушатели находят объективную и беспристрастную информацию, которой так не хватает в современном обществе.

Остается только процитировать одно из западных аналитических агентств, которому в очередной раз поручили отыскать в информационной политике Sputnik Молдова признаки "пропаганды". Этот отзыв, как ни парадоксально, стал одной из наиболее полных оценок нашей работы.

Новинка на рынке СМИ: в Молдове стартовал проект SputnikPro>>>

"Sputnik Молдова" - это поддерживающий общенациональные ценности новостной сайт, который охватывает значительную аудиторию и предлагает различные программы и форматы медийных жанров. Он фокусируется на освещении тем, представляющих общественный интерес в Республике Молдова, и на этом фоне предоставляет молдавской аудитории положительную информацию о России, рассказывает об экономических и социальных выгодах, которые могли бы сблизить обе страны. Sputnik прочно обосновался в молдавском медиа-пространстве".

Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья — аудитория Sputnik растет, и мы готовы к покорению новых высот!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Теги:
Молдова, СМИ, рейтинг, sputnik.md
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