Важная информация: 60% микроавтобусов снимут с эксплуатации

Проблемы с пассажирскими перевозками: в Молдове через несколько лет вступит запрет на использование некоторых автомобилей.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. С 2022 года в Молдове планируют вывести из эксплуатации импортированные в страну микроавтобусы, переоборудованные под пассажирские, заявил sputnik.md вице-председатель Союза транспортников и дорожников Молдовы Олег Липский.

По его словам, свыше 60% подобных единиц транспорта переоборудованы.

"С 2022 они исчезнут. Это должно было произойти еще в 2010 году. Но владельцам этих микроавтобусов дали время, чтобы они знали, что их ждет. То есть, переоборудованные микроавтобусы будут запрещены для перевозки пассажиров по общественным маршрутам", - сказал он.

Молдавские транспортники сталкиваются на данный момент с несколькими основными проблемами. Среди них, как пояснил собеседник, распределение маршрутов, интервал следования автобусов. Как отметил эксперт, еще одна проблема - это незаконные перевозки.

"Таких транспортников очень много, к сожалению. И против них нельзя принять никаких мер, потому что они находятся под так называемой протекцией", - пояснил Липский.

Также он обратил внимание на износ автобусного парка в Молдове. Из 1500 автобусов вместимостью более 40 мест примерно две трети старше 25 лет, а возраст трети из них - выше 30 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK