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Фрагмент памятника А.С. Пушкину

К юбилею Пушкина: какие события в Приднестровье посвятят русскому классику

© Sputnik / Н. Болотин
Общество
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В регионе широко отметят 220-летие со дня рождения гения – праздничная программа включает не только концерты.

ТИРАСПОЛЬ, 5 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Юбилей великого русского поэта Александра Пушкина в Приднестровье решили отметить по-особенному. К 220-летию со дня его рождения выпустили новую марку, посвященную любимому классику. Марки выпустили также в честь круглых дат рождения и других именитых люде. Тираж каждой из серий 7000 штук.

"Завтра, с 12.00 до 13.00, на тираспольском главпочтамте состоится реализация серии почтовых марок "Знаменитые люди", среди которых посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 150-летию со дня рождения Г.П. Стаматова, 125-летию со дня рождения П.Л. Капицы и 100-летию со дня рождения Н.С. Аронецкой", - сообщили в службе по СМИ Приднестровья.

Памятник А. С. Пушкину в Москве, архивное фото.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В тираспольской Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится спецгашение марки и конверта, выпуск которых приурочен к юбилею русского классика. После здесь же состоится пушкинский праздник "Великий поэт великой России".

К программе торжеств присоединятся и Бендеры. Здесь пройдет свой "Пушкинский день". Организаторы планируют начать его с возложения цветов к памятнику знаменитого поэта. А дальше переместить основное действие в здание Центральной библиотеки города. В 15.00 начнется конкурс стихов, свой талант может проявить каждый желающий. В программе также запланированы выставки, викторины, мастер-классы, флэшмобы, концерт.

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Теги:
юбилей, юбилей, поэт, русская классика, Пушкин, А.С. Пушкин, Приднестровье
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