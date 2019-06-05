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Близкий и дешевый отдых - как гражданам Молдовы съездить на море за 180 леев

CC BY 2.0 / Andrey / Видала я вас!
Общество
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С 7 июня будет возобновлено транспортное сообщение между Кишиневом и Затокой, автобусы будут отправляться с центрального и северного автовокзалов столицы.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Всего за 180 леев жители Молдовы смогут отправиться к морю - на автовокзалах Кишинева возобновили рейсы на Затоку. Автобус будет отправляться с центрального автовокзала Кишинева в 23:40, а с северного - в 23:35.

После того, как все желающие доберутся до пункта назначения, остальные, кто предпочитает отдых в Каролино-Бугазе, смогут доехать на этот курорт - там будет конечная остановка молдавских автобусов. Обратно в Кишинев граждане Молдовы могут отправиться с украинского черноморского побережья в 16:00 и в 16:40.

Девушки с мороженым
© Sputnik / Anton Denisov
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Такое позднее время отправления администраторы вокзалов оправдывают комфортом пассажиров. Во-первых, ночью путешествовать в автобусе будет не так жарко, а во-вторых - пассажиры прибудут на курорт около 05:00 часов утра, смогут заселиться в номер, успеть на завтрак и около 08:00 уже нежиться на морском побережье. 

Рейсы будут отправляться ежедневно на протяжении всего отпускного периода. В Кишиневе и городах Молдовы, где будут останавливаться автобусы, билеты можно купить на автостанциях или на сайте www.autogara.md.

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Те же граждане нашей страны, которые любят путешествовать по железной дороге, могут добраться к Черному морю на поезде Кишинев-Одесса, который курсирует ежедневно. Число посадочных мест в составе увеличено по просьбе пассажиров, в состав включены дополнительные вагоны.

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Теги:
отдых, море
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