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Младенец.

Пособие по уходу за ребенком - кто его может получать в Молдове

CC0 / Pixabay / fancycrave1
Общество
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С момента рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста родители или родственники малыша могут получать ежемесячное пособие. Какие документы необходимы для того, чтобы получать эти социальные выплаты, и каков максимальный размер пособия - подробности в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Пособие по уходу на ребенком в Молдове могут получить граждане, у которых есть медицинская страховка. Воспользоваться этим видом социальных выплат могут не только родители малыша, но и самые близкие его люди - бабушки, дедушки, другие родственники, которые официально оформят уход за ним. 

Заявление на получение этого вида соцвыплат подается в территориальное отделение кассы социального страхования по месту жительства. Подать заявку можно, как лично, придя в инстанцию, так и онлайн по электронным адресам: www.servicii.gov.md или www.cnas.md.

Младенец
CC0 / Pixabay / Pexels
Пособия по уходу за ребенком пересмотрят - насколько возрастут выплаты

Для оформления пособия необходимо предоставить оригинал и копию удостоверения личности (buletin), а также свидетельство о рождении ребенка. В необходимый пакет документов также должна входить выписка из приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, копия и оригинал трудовой книжки и справка от работодателя о том, что на данный момент человек трудоустроен. 

Запрос о получении пособия по уходу за ребенком можно подать до того, как малышу исполнится год. В случае, если заявление было подано позже, указанных в законе сроков, начисление соцвыплаты происходит задним числом. 

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Заявление рассматривается профильными государственными органами в течение 30 дней с момента подачи. Размер пособия составляет 30 процентов от зарплаты, которую получал один из родителей за 12 месяцев до рождения ребенка. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может превышать пяти среднемесячных зарплат по экономике. В 2019 году размер среднемесячной зарплаты по экономике, установленный правительством Молдовы, составил 6975 леев.

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Теги:
Молдова, дети, матери, соцвыплаты, пособие, пособие по материнству в Молдове
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