Все о том, как отправить ребенка в детский лагерь отдыха: что надо знать

Чистые туалеты и качественная вода: специалисты рассказали, какие требования предъявляют в этом году к детским лагерям.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik, Дарья Чернега. Первые заезды в детские летние лагеря начнутся с субботы 8 июня. Планируется, что в этом году там отдохнут порядка 50 тысяч ребят.

Тщательные проверки

Министерство образования, а также другие ответственные за открытие сезона структуры, учли опыт 2018 года и постарались исправить недочеты. Прошлым летом бурные дискуссии возникли на тему санитарного состояния детских лагерей. В этом году специалисты не только тщательно проверили туалеты и душевые, но и уделили дополнительное внимание качеству питьевой воды.

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"Там, где отсутствует проточная вода, ее будут привозить в специальных цистернах, авторизированных Агентством общественного здоровья", - пояснил глава управления доуниверситетского образования при министерстве образования, культуры и исследований Дмитрий Круду.

По словам чиновника, пока еще не все летние лагеря получили разрешение на работу. Некоторые из них могут открыться к концу июня.

От 18-ти и старше

Еще одна проблема, которую постаралось в этом году решить Минобразования – качество педагогического состава, работающего в детских лагерях. Как пояснил Круду, не все опытные учителя готовы отказаться от своего законного отпуска и подработать летом в лагере. Поэтому иногда с детьми работали люди, далекие от педагогики.

"Важно, чтобы те, кто работает с детьми, были старше 18-ти лет. Поэтому мы обратились к структурам, управляющим лагерями с тем, чтобы у них было соглашение о сотрудничестве с учебными заведениями, где есть студенты педагогических специальностей", - рассказал глава управления доуниверситетского образования.

Круду также отметил, что очень многие студенты педагогических факультетов и колледжей приняли предложение поработать летом с детьми. Для них это станет дополнительной практикой в получении профессии.

Сколько стоят путевки

По плану министерства образования, в этом году в Молдове начнут свою деятельность 50 лагерей с круглосуточным пребыванием детей, и 37 лагерей дневного типа. Некоторые лагеря, расположенные в муниципии Кишинев, с 3 июня уже приняли первых детей. Предположительно к концу этого месяца дневные лагеря в столице завершат свою работу. Дольше всего проработают лагеря, расположенные в живописных уголках Молдовы. Они начнут работать с середины июня и закроются примерно 25 августа. Официальная стоимость путевки составляет 1500 леев за смену в дневном лагере и 2200 за смену в круглосуточном. Как отметили в профильном министерстве, родители должны оплатить лишь 20% из этой суммы, то есть от 300 до 450 леев.

Бесплатные путевки выделяют детям-сиротам, ребятам из многодетных семей, тем, кого воспитывает один родитель, а также отличникам и победителям Олимпиад. Путевки для них у министерства образования должно запросить учебное заведение, в котором обучается ребенок.

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