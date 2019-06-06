Громкое признание и.о. примара Кишинева: о чем рассказал чиновник

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Порядка 90% всех сетей забиты илом и песком, заявил исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну.

"Каждый сильный дождь затопляет не только улицы, но и дворы домов, и люди вынуждены идти через грязь и лужи. Вся система дождевых стоков муниципия уничтожена. 90% всех сетей забиты илом и песком. Они должны быть расчищены в начале каждого сезона, но эти работы не проводились в течение нескольких лет", - написал Кодряну в своей странице Facebook.

Любой дождь в Кишиневе превращает улицы города в реки. Эта проблема не стала для молдавской столицы чем-то неожиданным, а скорее наоборот — как раз об этом компетентные эксперты предупреждали предыдущее руководство городской администрации в лице либерального примара (мэра) Дорина Киртоакэ. С его легкой руки многие ливневки в столице вообще закатали в асфальт. Сложно придумать хоть какое-то логичное объяснение такому решению, но - что сделано, то сделано, из песни, как говорится, слов не выбросить... Сейчас муниципальным службам надо разруливать наследие либерала.

По словам Кодряну, в течение нескольких недель муниципальные службы работают над расчисткой ливневок. Проведены работы по расчистке системы на улице Гидигич, где блокировался сток воды. Таким образом удастся избежать подтопления улиц Каля Ещилор и И. Крянгэ.

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"В следующие дни построим систему стока дождевой воды по всей ширине улицы Кэлэрашь с перекрестком улицы Цариний. Это решит проблему подтопления соседних дворов. Понемногу избавимся от вод Венеции на улицах Кишинева", - отметил чиновник.

Конечно, Кишиневу далеко до этого красивейшего европейского города - Венеции. Но радует, что муниципальные службы наконец взялись за работу.

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