Ситуация на Днестре: что заявили власти Молдовы

Таможенный пункт не работал в течение 15 дней из-за подъема уровня воды в Днестре.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Паромный пункт пропуска Косэуць возобновил работу, сообщили в четверг в Таможенной службе Молдовы.

КПП был закрыт с 22 мая из-за подъема уровня воды в Днестре. Тогда же приостановили деятельность пункта пропуска в Сороках, который возобновил работу 3 июня.

"На данный момент все таможенные посты работают в нормальном режиме", - сообщили в ведомстве.

К слову, до 7 июня в республике продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с "формированием интенсивного склонового стока". На отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра.

Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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