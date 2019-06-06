В борьбе за чистый воздух: какой "коктейль" и как отравляет приднестровцев

ТИРАСПОЛЬ, 6 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Приднестровье вырос, и главным его источником является автотранспорт. К таким результатам пришли приднестровские специалисты, проанализировавшие показатели 2018 года по сравнению с 2017-м.

"За 2018 год от автотранспорта количество выбросов вредных веществ по региону составило 30,8 тыс. тонн. За это время они составили 68% от валового количества выбросов, а в крупных городах, таких как Тирасполь, Бендеры достигли до 80-90%", - . отметили они в своем исследовании.

Почему автотранспорт среди главных источников загрязнения © Sputnik / Денис Грабусов Как загрязнение воздуха сокращает жизнь

Специалисты объясняют рост вредных выбросов от автомобилей тем, что количество транспортных средств, прежде всего индивидуальных автовладельцев, с каждым годом растет. С 2011 по 2019 год количество автомобилей в регионе увеличилось на 36 %. На 1 января 2019 года на 1000 человек зарегистрировано 372. Для сравнения - в Российской Федерации на 1000 человек зарегистрировано 340 единиц автотранспорта.

Причем 65 % автопарка Приднестровья сосредоточен в самых крупных городах Тирасполь, Бендеры и Рыбница - территории, на которых проживает около 55% населения Левобережья.

Также в исследовании говорится о том, что на фоне роста спроса на транспортные услуги существуют свои проблемы и в общей системе обеспечения экологической безопасности транспортного комплекса. Среди них - старение парка транспортных средств, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования.

В чем негатив от автомобилей © Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе резко ухудшилась экологическая ситуация

По словам экспертов, современный автомобиль производит коктейль, включающий в себя более чем 200 загрязняющих веществ. Наиболее канцерогенными из них являются оксид углерода, диоксиды азота и серы, сажа, альдегиды, соединения тяжелых металлов, углеводороды.

Также они отмечают, что выхлопные газы автомобиля негативно воздействуют не только на экологию, но и на здоровье людей. Все газы скапливаются у земли, поскольку тяжелее воздуха, и, например, ребенок, сидящий в коляске, которая едет по тротуару улицы с большим движением транспорта, вдыхает гораздо больше токсичного воздуха, чем гуляющие с ним взрослые.

"Утро многих горожан начинается со звука включаемых двигателей и запаха отработанных газов. Выброс загрязнителей при прогреве машины, особенно зимой, значительно выше, чем при ее движении по двору. В целом, отработанные газы в опасных концентрациях распространяются до третьего-четвертого этажа", - говорится в исследовании.

Специалисты предлагают меры, которые позволили бы уменьшить негативный эффект на природу и человека. Среди них необходимость увеличить лесные площади, парки, скверы. Также они считает, что в борьбе за свежий воздух важно перейти на экологически чистый транспорт, использовать на предприятиях автоматические средства измерения предельно допустимых показателей загрязнения. А для предприятий, чьи выбросы создают в воздухе неприятные запахи, необходимо в обязательном порядке устанавливать экологические нормативы.