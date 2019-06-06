Тотальный контроль: когда и почему в Молдове смогут отстреливать животных

Обновленный документ разработали в Минсельхозе, корреспондент Sputnik разбирался, каким было законодательство в области контроля за популяцией животных раньше, кто будет контролировать этот процесс сейчас, когда животных начнут отстреливать, и предусмотрены ли наказания за нарушения.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Молдове подготовили обновленный Регламент о регулировании численности диких животных на охраняемых природных территориях государственного лесного фонда.

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Как было раньше

До сих пор в стране весь контроль за популяцией осуществлялся на основе похожего документа, утвержденного в апреле 2014 года.

"Существующий регламент не содержит положений об организации деятельности в охраняемых природных территориях вне лесного фонда, так как различаются виды, для которых организуется охота", - говорится в пояснительной записке к разработанному нормативному акту.

Уточняется, что в лесном фонде это, преимущественно, хищники и копытные (косуля, олень, кабан), а за пределами леса – обычно хищники, зайцы и фазаны.

Также необходимость в обновлении законодательства появилась из-за того, что в предыдущем регламенте методы контроля и используемое оружие не включали все возможные варианты. В том числе такие методы охоты, как индивидуальная, коллективная, из засады или с применением гладкоствольного (с башни или других специально оборудованных для этого мест) или нарезного оружия.

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Кто будет устанавливать правила

Применение мер по контролю за популяцией некоторых видов животных осуществляется для поддержания числа особей в соответствии с экологическими и научными национальными и международными требованиями.

В документе указано, что "запрещается регламентирование количества некоторых видов животных в строго охраняемых зонах некоторых заповедников и национальных парков".

"Методы контроля за количеством животных обосновываются научно и проводятся для охраны здоровья населения, домашних животных от болезней и предотвращения ущерба сельхозкультурам и дикой среде, а также возможного негативного влияния на национальную экономику", - говорится в тексте регламента.

Виды контроля за популяцией

Уточняется, что будут использоваться пять методов контроля за популяцией животных:

Вылавливание животных живыми и изъятие конкретного количества с определенных территорий для репопуляции других мест этим видом в соответствии с научными рекомендациями, утвержденными правительством. Иммобилизация диких животных и переселение их на другие территории. Переманивание диких животных из охраняемых территорий, где отмечено превышение численности данного вида, в соседствующие регионы. Убой животных в случае вспышек инфекционных заболеваний. Этот процесс контролируется управляющим охраняемой зоной и специалистами Нацагентства продовольственной безопасности. Отстрел животных в случае резкого увеличения их количества. Это крайняя мера, к которой прибегнут лишь в случае рекомендаций соответствующего научного учреждения, утвержденных правительством.

Все указанные методы применяются с учетом периода естественной миграции. Ловить животных живыми будут с помощью сеток и капканов. Для хищников могут использоваться транквилизаторы. Переманивать животных собираются с помощью еды, строительства сараев и поилок.

Контроль и наказание за нарушения

"Отстрел животных при превышении оптимального количества – крайняя мера, как и в случае бродячих кошек и собак – проводится только после рекомендаций научных институтов", - говорится в тексте регламента.

Осуществлять крайнюю меру будут постоянные сотрудники охраняемой государством территории.

В документе сказано, что браконьерством сочтут и накажут в соответствии с действующим законодательством, в тех случаях, когда количество отстрелянных или пойманных животных превысит установленное правительством число.

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