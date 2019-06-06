18:00 06 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD18.17
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.67
Поиск
Охотник в лесу

Тотальный контроль: когда и почему в Молдове смогут отстреливать животных

© Fotolia / Rodimovpavel
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0

Обновленный документ разработали в Минсельхозе, корреспондент Sputnik разбирался, каким было законодательство в области контроля за популяцией животных раньше, кто будет контролировать этот процесс сейчас, когда животных начнут отстреливать, и предусмотрены ли наказания за нарушения.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Молдове подготовили обновленный Регламент о регулировании численности диких животных на охраняемых природных территориях государственного лесного фонда.

В Молдове ужесточат правила лабораторных опытов над животными>>>

Как было раньше

До сих пор в стране весь контроль за популяцией осуществлялся на основе похожего документа, утвержденного в апреле 2014 года.

"Существующий регламент не содержит положений об организации деятельности в охраняемых природных территориях вне лесного фонда, так как различаются виды, для которых организуется охота", - говорится в пояснительной записке к разработанному нормативному акту. 

Благородный олень
© Sputnik / Дмитрий Дебабов
Убил оленя - в тюрьму: в Молдове охотник отсидит 8 месяцев

Уточняется, что в лесном фонде это, преимущественно, хищники и копытные (косуля, олень, кабан), а за пределами леса – обычно хищники, зайцы и фазаны.

Также необходимость в обновлении законодательства появилась из-за того, что в предыдущем регламенте методы контроля и используемое оружие не включали все возможные варианты. В том числе такие методы охоты, как индивидуальная, коллективная, из засады или с применением гладкоствольного (с башни или других специально оборудованных для этого мест) или нарезного оружия.

Полиция разъяснила суть новых правил хранения оружия в Молдове>>>

Кто будет устанавливать правила

Применение мер по контролю за популяцией некоторых видов животных осуществляется для поддержания числа особей в соответствии с экологическими и научными национальными и международными требованиями. 

Лисица
© Sputnik / Виталий Аньков
Миллионы на приманку: как в Молдове будут бороться с бешенством лис

В документе указано, что "запрещается регламентирование количества некоторых видов животных в строго охраняемых зонах некоторых заповедников и национальных парков".

"Методы контроля за количеством животных обосновываются научно и проводятся для охраны здоровья населения, домашних животных от болезней и предотвращения ущерба сельхозкультурам и дикой среде, а также возможного негативного влияния на национальную экономику", - говорится в тексте регламента.

Виды контроля за популяцией

Уточняется, что будут использоваться пять методов контроля за популяцией животных:

  1. Вылавливание животных живыми и изъятие конкретного количества с определенных территорий для репопуляции других мест этим видом в соответствии с научными рекомендациями, утвержденными правительством.
  2. Иммобилизация диких животных и переселение их на другие территории.
  3. Переманивание диких животных из охраняемых территорий, где отмечено превышение численности данного вида, в соседствующие регионы.
  4. Убой животных в случае вспышек инфекционных заболеваний. Этот процесс контролируется управляющим охраняемой зоной и специалистами Нацагентства продовольственной безопасности.
  5. Отстрел животных в случае резкого увеличения их количества. Это крайняя мера, к которой прибегнут лишь в случае рекомендаций соответствующего научного учреждения, утвержденных правительством.

Все указанные методы применяются с учетом периода естественной миграции. Ловить животных живыми будут с помощью сеток и капканов. Для хищников могут использоваться транквилизаторы. Переманивать животных собираются с помощью еды, строительства сараев и поилок. 

Контроль и наказание за нарушения

Бездомная собака в приюте.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Животное безразличие, или Как люди оставляют искалеченных собак умирать
"Отстрел животных при превышении оптимального количества – крайняя мера, как и в случае бродячих кошек и собак – проводится только после рекомендаций научных институтов", - говорится в тексте регламента.

Осуществлять крайнюю меру будут постоянные сотрудники охраняемой государством территории.

В документе сказано, что браконьерством сочтут и накажут в соответствии с действующим законодательством, в тех случаях, когда количество отстрелянных или пойманных животных превысит установленное правительством число.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пережить зиму: как заповедники заботятся о животных в холода
Увечья и истощение: в каком состоянии попадают животные в приюты
Если питомец ушел навсегда: где и как хоронить в Кишиневе домашнее животное
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Sputnik Молдова: с любовью к Пушкину
Sputnik.Чтения: Константин Харет читает стихи Пушкина
Пушкин
Бессарабская история Пушкина

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться