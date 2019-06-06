Секрет успеха - как Sputnik Молдова завоевывает предпочтения читателей

Путь к вершине тернист и долог, но команде профессионалов Sputnik Молдова удается добиваться внимания читательской аудитории, как доказательство тому - лидирующие позиции агентства в топе самых популярных интернет-СМИ республики.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. "Говорим то, о чем другие молчат" - именно с этой емкой фразы началась в 2015 году работа молдавского хаба международного информационного агентства и радио Sputnik. За прошедшие четыре года команда профессионалов Sputnik Молдова проделала большую работу, а ее результат можно оценить по просмотрам читателей, которые ежедневно заходят на сайт sputnik.md.

Согласно данным исследования, проведенного агентством Gemius, в марте и апреле 2019 года читательская аудитория Sputnik Молдова подросла еще на один процент. Доля читательской аудитории, которая приходится на информационный контент Sputnik Молдова, составляет 14 сотых.

Главный фактор нашего общего успеха — это вы, дорогие читатели. Вы подсказываете нам интересные темы, обращаете внимание на самые острые и актуальные проблемы, с которыми сталкивается Молдова.

Профессионализм и объективное освещение международной и отечественной повестки дня, прозрачность и взвешенность, актуальная и точная информация — это творческий почерк коллектива Sputnik Молдова. Каждый день, в режиме 24/7, мы рассказываем о самых важных и интересных событиях как в Молдове, так и за ее пределами.

Конечно, без команды профессионалов, настоящих мастеров своего дела, успехов достигнуть было бы невозможно. Творческий коллектив Sputnik Молдова работает коллегиально, детально прорабатывая и обсуждая темы, которые планируется осветить. Именно этот коллективный дух помогает журналистам находить нестандартные ходы в своем творчестве, освещать темы под таким углом, который максимально интересен читателям и слушателям радио.

Журналисты Sputnik Молдова при подготовке материалов постоянно ставят себя на место потенциального читателя, задаются вопросом: "а мне было бы интересно прочитать эту тему в такой интерпретации, если бы я сам в качестве читателя сидел перед монитором или экраном смартфона?".

Дружный творческий коллектив Sputnik Молдова объединяет молодость и опыт, оперативность и актуальность радиопрограмм с глубиной и всесторонним анализом, свойственными печатному слову. Лучшие журналисты страны, которых объединила редакция Sputnik Молдова, — это одна большая и энергичная команда.

"Результат не приходит по щелчку или по счастливому расположению планет. Нужно уметь верно расставлять приоритеты, осваивать современные технологии, много и упорно работать, — считает руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк. — Конечно, нас выручает большой журналистский и организационный опыт. Но будь ты хоть семи пядей во лбу, немногого можно было бы добиться без хорошо подобранной команды, молодой, способной обучаться и ориентированной на творческие решения".

В условиях, когда средства массовой информации все чаще склонны разделяться по политическим лагерям, жертвуя объективностью в конъюнктурных целях, а геополитический раскол искажает основополагающие принципы СМИ, на страницах и в радиоэфире Sputnik Молдова читатели и радиослушатели находят объективную и беспристрастную информацию, которой так не хватает в современном обществе.

Не раз на протяжении четырех лет Sputnik Молдова сталкивался с информационными атаками со стороны политически ангажированных сил. И каждый раз эти нападки завершались искренним недоумением и разочарованием со стороны атакующих. Придирчивое изучение публикаций агентства лишь подтверждало то, о чем мы всегда открыто заявляли, — Sputnik Молдова всегда будет придерживаться "золотых правил" журналистики, главные из которых — беспристрастность и честность. У нас нет "мишеней", и каждому мы готовы предоставить слово.

Остается только процитировать одно из западных аналитических агентств, которому в очередной раз поручили отыскать в информационной политике Sputnik Молдова признаки "пропаганды". Этот отзыв, как ни парадоксально, стал одной из наиболее полных оценок нашей работы.

"Sputnik Молдова" - это поддерживающий общенациональные ценности новостной сайт, который охватывает значительную аудиторию и предлагает различные программы и форматы медийных жанров. Он фокусируется на освещении тем, представляющих общественный интерес в Республике Молдова, и на этом фоне предоставляет молдавской аудитории положительную информацию о России, рассказывает об экономических и социальных выгодах, которые могли бы сблизить обе страны. Sputnik прочно обосновался в молдавском медиа-пространстве".

Частью нашей большой команды мы считаем сотни тысяч читателей и радиослушателей. Мы вместе, и мы чувствуем ваш живой отклик и вашу поддержку каждый день, дорогие друзья. Спасибо Вам за это!

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