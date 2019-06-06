14:54 06 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD18.17
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.67
Поиск
Сотовый телефон, архивное фото.

Секрет успеха - как Sputnik Молдова завоевывает предпочтения читателей

CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
2 0 0

Путь к вершине тернист и долог, но команде профессионалов Sputnik Молдова удается добиваться внимания читательской аудитории, как доказательство тому - лидирующие позиции агентства в топе самых популярных интернет-СМИ республики.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. "Говорим то, о чем другие молчат" - именно с этой емкой фразы началась в 2015 году работа молдавского хаба международного информационного агентства и радио Sputnik. За прошедшие четыре года команда профессионалов Sputnik Молдова проделала большую работу, а ее результат можно оценить по просмотрам читателей, которые ежедневно заходят на сайт sputnik.md.

Согласно данным исследования, проведенного агентством Gemius, в марте и апреле 2019 года читательская аудитория Sputnik Молдова подросла еще на один процент. Доля читательской аудитории, которая приходится на информационный контент Sputnik Молдова, составляет 14 сотых. 

Главный фактор нашего общего успеха — это вы, дорогие читатели. Вы подсказываете нам интересные темы, обращаете внимание на самые острые и актуальные проблемы, с которыми сталкивается Молдова.

Sputnik Молдова: с любовью к Пушкину
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik.Чтения: Константин Харет читает стихи Пушкина

Профессионализм и объективное освещение международной и отечественной повестки дня, прозрачность и взвешенность, актуальная и точная информация — это творческий почерк коллектива Sputnik Молдова. Каждый день, в режиме 24/7, мы рассказываем о самых важных и интересных событиях как в Молдове, так и за ее пределами.

Конечно, без команды профессионалов, настоящих мастеров своего дела, успехов достигнуть было бы невозможно. Творческий коллектив Sputnik Молдова работает коллегиально, детально прорабатывая и обсуждая темы, которые планируется осветить. Именно этот коллективный дух помогает журналистам находить нестандартные ходы в своем творчестве, освещать темы под таким углом, который максимально интересен читателям и слушателям радио. 

Журналисты Sputnik Молдова при подготовке материалов постоянно ставят себя на место потенциального читателя, задаются вопросом: "а мне было бы интересно прочитать эту тему в такой интерпретации, если бы я сам в качестве читателя сидел перед монитором или экраном смартфона?". 

Дружный творческий коллектив Sputnik Молдова объединяет молодость и опыт, оперативность и актуальность радиопрограмм с глубиной и всесторонним анализом, свойственными печатному слову. Лучшие журналисты страны, которых объединила редакция Sputnik Молдова, — это одна большая и энергичная команда.

"Результат не приходит по щелчку или по счастливому расположению планет. Нужно уметь верно расставлять приоритеты, осваивать современные технологии, много и упорно работать, — считает руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк. — Конечно, нас выручает большой журналистский и организационный опыт. Но будь ты хоть семи пядей во лбу, немногого можно было бы добиться без хорошо подобранной команды, молодой, способной обучаться и ориентированной на творческие решения".

В Молдове стартовал новый международный образовательный проект SputnikPro
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новинка на рынке СМИ: в Молдове стартовал проект SputnikPro

В условиях, когда средства массовой информации все чаще склонны разделяться по политическим лагерям, жертвуя объективностью в конъюнктурных целях, а геополитический раскол искажает основополагающие принципы СМИ, на страницах и в радиоэфире Sputnik Молдова читатели и радиослушатели находят объективную и беспристрастную информацию, которой так не хватает в современном обществе.

Не раз на протяжении четырех лет Sputnik Молдова сталкивался с информационными атаками со стороны политически ангажированных сил. И каждый раз эти нападки завершались искренним недоумением и разочарованием со стороны атакующих. Придирчивое изучение публикаций агентства лишь подтверждало то, о чем мы всегда открыто заявляли, — Sputnik Молдова всегда будет придерживаться "золотых правил" журналистики, главные из которых — беспристрастность и честность. У нас нет "мишеней", и каждому мы готовы предоставить слово.

Остается только процитировать одно из западных аналитических агентств, которому в очередной раз поручили отыскать в информационной политике Sputnik Молдова признаки "пропаганды". Этот отзыв, как ни парадоксально, стал одной из наиболее полных оценок нашей работы.

Мобилна апликација Sputnik на српском језику
© Sputnik / Спутњик Србија
Sputnik задает новые тренды: на ПМЭФ обсудят вопрос цензуры в Интернете

"Sputnik Молдова" - это поддерживающий общенациональные ценности новостной сайт, который охватывает значительную аудиторию и предлагает различные программы и форматы медийных жанров. Он фокусируется на освещении тем, представляющих общественный интерес в Республике Молдова, и на этом фоне предоставляет молдавской аудитории положительную информацию о России, рассказывает об экономических и социальных выгодах, которые могли бы сблизить обе страны. Sputnik прочно обосновался в молдавском медиа-пространстве".

Частью нашей большой команды мы считаем сотни тысяч читателей и радиослушателей. Мы вместе, и мы чувствуем ваш живой отклик и вашу поддержку каждый день, дорогие друзья. Спасибо Вам за это!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
Перекрестова: Sputnik готов делиться новыми технологиями с конкурентами
Теги:
секрет, популярность, Sputnik
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Владимир Путин открыл памятник героям cопротивления в концлагерях
Пушкин
Бессарабская история Пушкина

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться