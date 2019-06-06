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Деньги

Четверо полицейских хотели большие взятки, а попали на скамью подсудимых

CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Общество
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Мздоимцы обещали за вознаграждение "решить вопросы" проходящих по ряду уголовных дел.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд материалы двух уголовных дел по обвинению в коррупции четверых сотрудников Генинспектората полиции. 

Обыски и задержания
© Photo: Facebook / Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI
Скандальная коррупционная схема: прокуроры в шоке от действий патрульных РМ

В ходе расследования первого дела выяснилось, что рышканский полицейский по предварительному сговору с двумя полицейскими Флорешт получили 2,5 тысячи евро у жителя села Михайлены Рышканского района. Взамен они обещали повлиять на чиновников Инспектората полиции Флорешт и районной прокуратуры, чтобы те приняли решение о смене предварительного ареста на не предусматривающую лишение свободы меру в деле о незаконном обороте наркотиков.

"Один из обвиняемых полностью признал вину, заключив соответствующее соглашение со следствием. Поэтому его дело будет рассматриваться отдельно", - уточнили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре. 

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
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При расследовании второго эпизода выяснилось, что в Дрокии двое правоохранителей потребовали у мужчины 45 тысяч леев, а взамен обещали повлиять на прокуроров и судей, чтобы те не привлекали его к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Совершенные всеми обвиняемыми поступки попадают под действие части 2 (б) статьи 326 УК РМ.

Полицейским грозит от 2 до 6 лет тюремного заключения или штраф в 150-200 тысяч леев с лишением права занимать определенные должности.

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