Четверо полицейских хотели большие взятки, а попали на скамью подсудимых

Мздоимцы обещали за вознаграждение "решить вопросы" проходящих по ряду уголовных дел.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд материалы двух уголовных дел по обвинению в коррупции четверых сотрудников Генинспектората полиции.

В ходе расследования первого дела выяснилось, что рышканский полицейский по предварительному сговору с двумя полицейскими Флорешт получили 2,5 тысячи евро у жителя села Михайлены Рышканского района. Взамен они обещали повлиять на чиновников Инспектората полиции Флорешт и районной прокуратуры, чтобы те приняли решение о смене предварительного ареста на не предусматривающую лишение свободы меру в деле о незаконном обороте наркотиков.

"Один из обвиняемых полностью признал вину, заключив соответствующее соглашение со следствием. Поэтому его дело будет рассматриваться отдельно", - уточнили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре.

При расследовании второго эпизода выяснилось, что в Дрокии двое правоохранителей потребовали у мужчины 45 тысяч леев, а взамен обещали повлиять на прокуроров и судей, чтобы те не привлекали его к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Совершенные всеми обвиняемыми поступки попадают под действие части 2 (б) статьи 326 УК РМ.

Полицейским грозит от 2 до 6 лет тюремного заключения или штраф в 150-200 тысяч леев с лишением права занимать определенные должности.

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